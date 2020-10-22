Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Это’О: «Купить «Анжи»? Посмотрим!»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О ответил на вопрос о возможности стать владельцем махачкалинского клуба.

    – Самуэль, вы очень богатый человек. У «Барселоны» есть владельцы, у «Челси» тоже, а вот у «Анжи»... Может, вы купите клуб и сделаете его одним из лучших в России?

    – Хм... Посмотрим!

    • Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
    • В 73 матчах форвард забил 36 голов.
    • Зарплата Это'О в махачкалинском клубе составляла 20,5 миллиона евро в год.

    Это'О – о самом счастливом дне в России: «Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2570

      absent32 13 минут назад

      купил... и стал очень бедным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11269

      KLIM777 24 минуты назад

      конечно купит. разбежится и купит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8808

      paracetamol 37 минут назад

      Кишка у него тонка убыточный актив покупать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru