Это’О: «Купить «Анжи»? Посмотрим!»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О ответил на вопрос о возможности стать владельцем махачкалинского клуба.

– Самуэль, вы очень богатый человек. У «Барселоны» есть владельцы, у «Челси» тоже, а вот у «Анжи»... Может, вы купите клуб и сделаете его одним из лучших в России?

– Хм... Посмотрим!

Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

В 73 матчах форвард забил 36 голов.

Зарплата Это'О в махачкалинском клубе составляла 20,5 миллиона евро в год.

Это'О – о самом счастливом дне в России: «Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло!»