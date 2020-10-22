Это’О: «Купить «Анжи»? Посмотрим!»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О ответил на вопрос о возможности стать владельцем махачкалинского клуба.
– Самуэль, вы очень богатый человек. У «Барселоны» есть владельцы, у «Челси» тоже, а вот у «Анжи»... Может, вы купите клуб и сделаете его одним из лучших в России?
– Хм... Посмотрим!
- Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
- В 73 матчах форвард забил 36 голов.
- Зарплата Это'О в махачкалинском клубе составляла 20,5 миллиона евро в год.
Это'О – о самом счастливом дне в России: «Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло!»
Источник: Sport24