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Это’О: «Купить «Анжи»? Посмотрим!»

22 октября 2020, 19:19
7

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О ответил на вопрос о возможности стать владельцем махачкалинского клуба.

– Самуэль, вы очень богатый человек. У «Барселоны» есть владельцы, у «Челси» тоже, а вот у «Анжи»... Может, вы купите клуб и сделаете его одним из лучших в России?

– Хм... Посмотрим!

  • Камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.
  • В 73 матчах форвард забил 36 голов.
  • Зарплата Это'О в махачкалинском клубе составляла 20,5 миллиона евро в год.

Это'О – о самом счастливом дне в России: «Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло!»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Группа 1 Анжи Это'О Самуэль
Комментарии (7)
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paracetamol
1603384564
Кишка у него тонка убыточный актив покупать.
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absent32
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купил... и стал очень бедным...
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Koshastiy
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Просто-333
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Бомбардир!!! В ПФР 3-я и 4-я группа не играет? Или вам пофиг?
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Kokmarov
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Идет он в свою черную задницу
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