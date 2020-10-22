Это'О – о самом счастливом дне в России: «Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло!»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О поделился воспоминаниями о пребывании в России.

Камерунец выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2013 год.

В 73 матчах форвард забил 36 голов.

«День, когда я был максимально счастлив в России? Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло! Такие счастливые! Не думал, что когда-нибудь поеду в эту часть света, а тут меня так встречают.

Кстати, я гулял по улицам Махачкалы, купался в Каспийском море. В горы, правда, не забирался. И всe время удивлялся. В новостях говорили, что Махачкала и Москва не особенно безопасные. Но я всегда чувствовал себя спокойно.

В Москве однажды из-за пробок спустился в метро, и нормально. Люди не подходили, потому что не ожидали меня увидеть в таком месте. И думали: «Нет, это не он», – рассказал Это'О.