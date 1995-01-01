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    Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Атлетико»

    Мюнхенская «Бавария» победила мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Чемпион Германии забил четыре безответных мяча. Дубль на свой счет записал Кинглси Коман.

    «Бавария» и «Атлетико» – соперники «Локомотива» по группе.

    Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

    Бавария – Атлетико – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коман, 28; 2:0 – Горетцка, 41; 3:0 – Толиссо, 66; 4:0 – Коман, 72.

    Турнирная таблица группы А

    Календарь Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18601

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      В победе немцев сомнений было мало. Но когда судья показал горчичник Мюллеру, подумалось, что судит Вилков под чужой фамилией.

      2
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      Рейтинг: +15

      black and yellow 38 минут назад

      молодцы

      0
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      Рейтинг: -588

      СуперПАВ9 54 минуты назад

      Я угодал счет отлетико позор вот ценность вашей лол лиги

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