В победе немцев сомнений было мало. Но когда судья показал горчичник Мюллеру, подумалось, что судит Вилков под чужой фамилией.
Мюнхенская «Бавария» победила мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпион Германии забил четыре безответных мяча. Дубль на свой счет записал Кинглси Коман.
«Бавария» и «Атлетико» – соперники «Локомотива» по группе.
Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
Бавария – Атлетико – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Коман, 28; 2:0 – Горетцка, 41; 3:0 – Толиссо, 66; 4:0 – Коман, 72.