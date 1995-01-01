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    Лисакович: «Гол в первом матче в Лиге чемпионов – мечта»

    Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович рассказал об эмоциях после гола в ворота «Зальцбурга» (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Марко Николич сказал, что нужно было плотно играть с опорниками. Плотная игра в центре от нас с центром, чтобы крайние защитники у них начинали игру.

    Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол – мечта. Я маленький был, смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера, конечно, не та, в живую даже когда смотрел всe было по-другому. А тут забили при неполном стадионе – совсем другое.

    Выпал из игры после забитого гола? Может быть какие-то эмоции, адреналин может быть. Старался возвращаться, помогать. Австрийцы хорошо забрали мяч, мы играли больше на контратаках, играли вторым номером», – сказал Лисакович после матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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