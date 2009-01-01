Миранчук попал в запас «Аталанты» на матч с «Мидтьюлландом»

Большим Событием для миранчука уже второй матч подряд - попасть в запас Аталанты .
Я тоже рад быть в запасе Барселоны,и никогда не выйду в основе
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в запас итальянской команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом».
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Муриэль, Сапата.
Запасные: Миранчук, Иличич, Пашалич, Росси, Паломино, Ламмерс, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери.
- Начало встречи – в 22:00 по Москве.