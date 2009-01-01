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    Миранчук попал в запас «Аталанты» на матч с «Мидтьюлландом»

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в запас итальянской команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом».

    «Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Роон, Хатебур, Гомес, Муриэль, Сапата.

    Запасные: Миранчук, Иличич, Пашалич, Росси, Паломино, Ламмерс, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери.

    • Начало встречи – в 22:00 по Москве.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2239

      Genz 1 час назад

      Большим Событием для миранчука уже второй матч подряд - попасть в запас Аталанты .
      Я тоже рад быть в запасе Барселоны,и никогда не выйду в основе

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      Рейтинг: +3904

      dinar7777dinar 1 час назад

      когда уже будете писать Аталанта Миранчука? а то есть же Монако Головина и Валенсия Черышева)))))))))))))))

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