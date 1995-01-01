Гендиректор «Енисея» – о победе над «Спартаком»: «Для болельщиков получился праздник. Не прошли дальше из-за пандемии»

"Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии."
Вот же ж...
Стоит каких-то недоделков в спартаковской форме обыграть, так сразу понеслась "маниловщина"...
Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подвел итоги матча Кубка России со «Спартаком».
«Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно – на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше.
«Спартак» самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны – для красноярских болельщиков получился праздник.
От победы есть положительные эмоции. Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался», – прокомментировал Ивахов.
- «Енисей» одержал победу со счетом 1:0.
- В 1/8 финала Кубка России выходят десять победителей групп. Они присоединятся к шести командам РПЛ, выступающим в еврокубках.