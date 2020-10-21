Гендиректор «Енисея» – о победе над «Спартаком»: «Для болельщиков получился праздник. Не прошли дальше из-за пандемии»

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подвел итоги матча Кубка России со «Спартаком».

«Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно – на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше.

«Спартак» самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны – для красноярских болельщиков получился праздник.

От победы есть положительные эмоции. Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался», – прокомментировал Ивахов.