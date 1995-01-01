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    Гендиректор «Енисея» – о победе над «Спартаком»: «Для болельщиков получился праздник. Не прошли дальше из-за пандемии»

    Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подвел итоги матча Кубка России со «Спартаком».

    «Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно – на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше.

    «Спартак» самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны – для красноярских болельщиков получился праздник.

    От победы есть положительные эмоции. Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался», – прокомментировал Ивахов.

    • «Енисей» одержал победу со счетом 1:0.
    • В 1/8 финала Кубка России выходят десять победителей групп. Они присоединятся к шести командам РПЛ, выступающим в еврокубках.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12364

      derrik2000 54 минуты назад

      "Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии."

      Вот же ж...
      Стоит каких-то недоделков в спартаковской форме обыграть, так сразу понеслась "маниловщина"...

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