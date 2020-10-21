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  • Гендиректор «Енисея» – о победе над «Спартаком»: «Для болельщиков получился праздник. Не прошли дальше из-за пандемии»

Гендиректор «Енисея» – о победе над «Спартаком»: «Для болельщиков получился праздник. Не прошли дальше из-за пандемии»

21 октября 2020, 17:35
3

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подвел итоги матча Кубка России со «Спартаком».

«Мы хотели пройти дальше, но понимали, что после поражения от «Родины» сделать это было бы сложно – на тот матч мы вышли сразу после проблем, связанных с пандемией. Но сегодня мы хотели победить так, чтобы пройти дальше.

«Спартак» самый популярный клуб страны, один из лучших в России, и наши парни приложили все усилия, чтобы пройти дальше. Да, не получилось, но «Спартаку» и нашим ребятам мы благодарны – для красноярских болельщиков получился праздник.

От победы есть положительные эмоции. Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии. Мог ли «Спартак» дрогнуть после 1:0? Заставить их дрогнуть тяжело, так что предполагать сложно. Главное, что от победы ощущения отличные, но отпечаток из-за невыхода в следующий раунд остался», – прокомментировал Ивахов.

  • «Енисей» одержал победу со счетом 1:0.
  • В 1/8 финала Кубка России выходят десять победителей групп. Они присоединятся к шести командам РПЛ, выступающим в еврокубках.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Енисей Спартак
Комментарии (3)
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derrik2000
1603292561
"Мы довольны, но дальше мы не смогли пройти, в моем понимании, из-за пандемии." Вот же ж... Стоит каких-то недоделков в спартаковской форме обыграть, так сразу понеслась "маниловщина"...
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vlad1969
1603296675
Дубль сыграл очень слабо!!! Постоянно передерживали мяч, очень слабое движение, скорости ноль. В защите постоянный пожар и игра на отбой. Гол пропустили вообще дурацкий. Бросили игрока на дальней....
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Синитсосит
1603376309
чё вы там не прошли дальше из-за пандемии? да чё ты гонишь дурачок, вы не прошли потому что куда вам там, вы хоть понимали что с вами играли как на тренировке
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