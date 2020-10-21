Симеоне хочет привезти в «Атлетико» своего сына Джованни

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил президента клуба Энрике Торреса подписать своего сына – форварда «Кальяри» Джованни Симеоне, утверждает Don Balon.

Нападающий может присоединиться к мадридцам в следующем сезоне. Сам игрок также не против своего перехода под руководство отца.

Летом сообщалось об интересе к Симеоне-младшему со стороны «Зенита».