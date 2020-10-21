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  • Гендиректор «Зенита» – о матче с «Брюгге»: «Неудовлетворительная игра. Казалось, что смотрим настольный футбол»

Гендиректор «Зенита» – о матче с «Брюгге»: «Неудовлетворительная игра. Казалось, что смотрим настольный футбол»

21 октября 2020, 13:22
63

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру команду в первом туре Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, – это особенно обидно. Если смотреть глубже, то причина поражения, конечно, в неудовлетворительном качестве игры.

Команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте. Уже не в первый раз обращаем внимание, что «Зенит» начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счет, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать. Один-то гол забить, чтобы повести, была возможность, но не забили, и в добавленное время после неудачной потери мяча пропустили мяч после фланговой атаки справа.

Думаю, не надо посыпать голову пеплом – это только первая игра из шести. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя: в Лиге чемпионов все команды сильные и способные продемонстрировать хороший футбол.

В Лиге чемпионов любая ошибка наказуема. Это касается и первого гола, когда не удалось вынести мяч за пределы поля, и второго, когда вместо того, чтобы подержать мяч или вынести его, чтобы сгруппироваться, потеряли его. Не хватило победного куража – это одна из причин поражения.

Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила «Брюгге» контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади», – прокомментировал Медведев.

  • Во втором туре «Зенит» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией».
  • Также в группе с петербуржцами играет «Лацио».

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Зенит Брюгге Медведев Александр
Комментарии (63)
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Sanches65
1603276185
Причина в том, что таких как ты на километры нельзя подпускать к футболу.
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Боцман59rus
1603276589
О каких то ошибках рассказывает, там игры вообще нет...
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maior-60
1603277053
Причина в том, что гендиректор - хвастливый дилетант, главный тренер - физрук, а капитан-деревяшка бездарь и лентяй.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603280556
Где же **** твои слова у нас менталитет победителя мы как Бавария и ювентус ты жалок уходи и забери собой стоячая бревно сколько можно позорится
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NewLife
1603281346
Лиха беда начало. Неужели Федун пророк ?
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polt
1603281962
Стыдно было смотреть на игру Зенита, первая игра в ЛЧ, на своем поле, и обосрались по полной. Позорище российского футбола. Хотя вряд ли футбол от Зенита можно назвать футболом. Бессмысленное, безвольное и бестолковое перемещение по полю. Семак явно не тянет.
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xakep01
1603284792
Ребят подскажите пожалуйста Спартак сегодня или завтра в еврокубках играет?
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Mister_Tomsk
1603286597
скажите спасибо, что у бельгийцев был полурезерв)))
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dinar7777dinar
1603292886
ГейДиректор голубой устрицы из питера - КАК ТАМ ВАШ ДЖУБА?
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Валерий2705
1603292988
Будем объективны, команда не показала ничего, и не нужно приплетать игру после 63-й минуты. То тоже не игра, а беготня на эмоциях, которой и хватило минут на 15 и это на фоне, хоть и хорошо организованного, но не самого сильного соперника. И пропустил Зенит не просто после потери и атаки справа, футбольный эксперт ты х.ев, а ещё и после того как Брюгге повозил мяч на чужой половине поле, создав абсолютно осмысленную атаку, и это на последних минутах, когда вроде как Зенит должен был не жалея сил прижимать гостевого соперника к воротам. От этого ещё обиднее и стыднее. В одном вы правы мистер президент, не стоит посыпать голову пеплом, это нужно было делать тогда, когда такого одаренного менеджера как вы назначили на данную должность. И ещё становится абсолютно очевидным, что Сергей Богданович ну очень сильно держится за свой контракт, так как хотя бы попытаться привнести что то новое в игру, он боится, так ведь можно и в чемпионате провалиться ещё сильнее, хотя там и так игры нет.
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