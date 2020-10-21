Гендиректор «Зенита» – о матче с «Брюгге»: «Неудовлетворительная игра. Казалось, что смотрим настольный футбол»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру команду в первом туре Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, – это особенно обидно. Если смотреть глубже, то причина поражения, конечно, в неудовлетворительном качестве игры.

Команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте. Уже не в первый раз обращаем внимание, что «Зенит» начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счет, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать. Один-то гол забить, чтобы повести, была возможность, но не забили, и в добавленное время после неудачной потери мяча пропустили мяч после фланговой атаки справа.

Думаю, не надо посыпать голову пеплом – это только первая игра из шести. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя: в Лиге чемпионов все команды сильные и способные продемонстрировать хороший футбол.

В Лиге чемпионов любая ошибка наказуема. Это касается и первого гола, когда не удалось вынести мяч за пределы поля, и второго, когда вместо того, чтобы подержать мяч или вынести его, чтобы сгруппироваться, потеряли его. Не хватило победного куража – это одна из причин поражения.

Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила «Брюгге» контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади», – прокомментировал Медведев.