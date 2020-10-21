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    Гендиректор «Зенита» – о матче с «Брюгге»: «Неудовлетворительная игра. Казалось, что смотрим настольный футбол»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру команду в первом туре Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

    «Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, – это особенно обидно. Если смотреть глубже, то причина поражения, конечно, в неудовлетворительном качестве игры.

    Команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте. Уже не в первый раз обращаем внимание, что «Зенит» начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счет, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать. Один-то гол забить, чтобы повести, была возможность, но не забили, и в добавленное время после неудачной потери мяча пропустили мяч после фланговой атаки справа.

    Думаю, не надо посыпать голову пеплом – это только первая игра из шести. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя: в Лиге чемпионов все команды сильные и способные продемонстрировать хороший футбол.

    В Лиге чемпионов любая ошибка наказуема. Это касается и первого гола, когда не удалось вынести мяч за пределы поля, и второго, когда вместо того, чтобы подержать мяч или вынести его, чтобы сгруппироваться, потеряли его. Не хватило победного куража – это одна из причин поражения.

    Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила «Брюгге» контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади», – прокомментировал Медведев.

    • Во втором туре «Зенит» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией».
    • Также в группе с петербуржцами играет «Лацио».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3421

      Cleaner 8 минут назад

      А что денег судьям не дали? Или иностранные судьи за газ не продаются?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6778

      alp 23 минуты назад

      такой не самый маленький булыжник в сторону Семака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Ужас Бората 25 минут назад

      Вас же предупреждали, что боком вам выйдут подкупленные судьи, газпромовский беспредел в рфс и прочие закулисные махинации и интриги. В Европе такое не прокатит.

      1
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      Рейтинг: +393

      plehanov6 27 минут назад

      А что тебе, еще весной, говорил Великий Мудрец и Пророк, Леонид ибн Арнольд Федун?!!! Ты хихикал! А он уже тогда тебе говорил, как ты со своим зенитушкой обосрешься в Европе!!! Предсказания начинают сбываться!

      0
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      Рейтинг: +5141

      maior-60 31 минуту назад

      Причина в том, что гендиректор - хвастливый дилетант, главный тренер - физрук, а капитан-деревяшка бездарь и лентяй.

      2
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      Рейтинг: +3421

      Cleaner > maior-60 7 минут назад

      Судя по видео с Азмуном - не такой уж и лентяй!..)

      1
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      Рейтинг: +18578

      Боцман59rus > Cleaner 3 минуты назад

      А чем они с Черкесом на сборах занимаются.... страшно подумать)))

      0
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      Рейтинг: +4469

      "supermax" 35 минут назад

      в нашем чемпе по-другому говорит....более уверенно, нагло)) тут гонора поубавилось))

      3
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      Рейтинг: +8040

      JTherry > "supermax" 6 минут назад

      так в РПЛ за спиной и полностью газпрёмовский РФС и судейский корпус им. Кашшаи, потому и гонора - хоть отбавляй... а в ЛЧ газпрём является спонсором, потому и группы постоянно халявные достаются, но даже в них - выше 4 места не прыгнуть... все дело в судьях: Мешкова и Вилкова в ЛЧ нет...

      1
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      Рейтинг: +18578

      Боцман59rus 39 минут назад

      О каких то ошибках рассказывает, там игры вообще нет...

      3
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      Рейтинг: +355

      Sanches65 45 минут назад

      Причина в том, что таких как ты на километры нельзя подпускать к футболу.

      6
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      Рейтинг: +4469

      "supermax" > Sanches65 37 минут назад

      и в распилах еще))

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