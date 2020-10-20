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    Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран стал новым главным тренером «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

    Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

    • «СКА-Хабаровск» идет на 14 месте в ФНЛ.
    • Юран возглавлял «Химки» с января по август 2020 года.
    • Вместе с Юраном команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1

      sashaparmeshin 1 час назад

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      Рейтинг: +2564

      absent32 1 час назад

      эххххх... матчТВ беднеет с каждым днем, Талалаев, Рахимов, вот теперь Юран, Широкова погнали)))) заберите еще кто-нибудь куда-нибудь Володьку Быстрова, я думаю он способен еще на великие победы)))))

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