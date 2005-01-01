Мартинес: «Месси – лучший футболист мира. Мы всегда стараемся учиться у него»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«С Лео я больше знаком по сборной, а не по матчам друг против друга. Я уже говорил и могу повторить сейчас и в будущем: это лучший футболист мира.

То, что он аргентинец, наполняет нас гордостью, мы все стараемся у него учиться. Как по мне, он играет на другом уровне. Он иначе понимает игру, всегда на шаг опережает любого», – приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.