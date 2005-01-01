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    Мартинес: «Месси – лучший футболист мира. Мы всегда стараемся учиться у него»

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

    «С Лео я больше знаком по сборной, а не по матчам друг против друга. Я уже говорил и могу повторить сейчас и в будущем: это лучший футболист мира.

    То, что он аргентинец, наполняет нас гордостью, мы все стараемся у него учиться. Как по мне, он играет на другом уровне. Он иначе понимает игру, всегда на шаг опережает любого», – приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

    • Мартинес и Месси – партнеры по сборной Аргентины.
    • Лаутаро – первый аргентинец с 2016 года помимо Месси, забивший в квалификации ЧМ.

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    Источник: пресс-служба УЕФА

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5532

      Alekxei Z. 1 час назад

      Это на уровне национального патриотизма.
      Любого аргентинца спросите кто лучший и получите на первых местах Марадону и Месси.

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      Рейтинг: +962

      elessar arnor 2 часа назад

      ты видел голы Зе?нет, не торопись с выводами

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