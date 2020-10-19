«Рубин» подписал контракт с 19-летним Климовым

«Рубин» объявил о переходе 19-летнего нападающего Кирилла Климова. Его последним клубом был французский «Монако».
Форвард подписал контракт с казанцами на четыре года. Кирилл будет выступать за «Рубин» под 13-м номером.
- Климов – воспитанник «Локомотива».
- За молодежные команды «Монако» форвард выступал с августа 2019 года.
- Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.
Официально: Кирилл Климов перешел в «Рубин»!19-летний нападающий будет выступать за нашу команду под номером «13».Соглашение рассчитано на 4 года.Добро пожаловать в «Рубин»!https://t.co/LOAtmhwMY8 pic.twitter.com/VrdQOfWNp7— «Рубин» Казань (@fcrk) October 19, 2020