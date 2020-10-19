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    «Рубин» подписал контракт с 19-летним Климовым

    «Рубин» объявил о переходе 19-летнего нападающего Кирилла Климова. Его последним клубом был французский «Монако».

    Форвард подписал контракт с казанцами на четыре года. Кирилл будет выступать за «Рубин» под 13-м номером.

    • Климов – воспитанник «Локомотива».
    • За молодежные команды «Монако» форвард выступал с августа 2019 года.
    • Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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