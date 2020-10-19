«Рубин» подписал контракт с 19-летним Климовым

«Рубин» объявил о переходе 19-летнего нападающего Кирилла Климова. Его последним клубом был французский «Монако».

Форвард подписал контракт с казанцами на четыре года. Кирилл будет выступать за «Рубин» под 13-м номером.

Климов – воспитанник «Локомотива».

За молодежные команды «Монако» форвард выступал с августа 2019 года.

Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.