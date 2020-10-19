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  • «Зенит» отказался от подписания защитника «Балтики» Мещанинова после ухода главного скаута

«Зенит» отказался от подписания защитника «Балтики» Мещанинова после ухода главного скаута

19 октября 2020, 11:30
3

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» центрального защитника Артема Мещанинова.

«Скауты «Зенита» приезжали на четыре матча «Балтики», просматривали Артема. Мы были в начальной стадии переговоров, но после ухода из петербургского клуба Антона Евменова диалог с «Зенитом» был приостановлен, а потом они взяли Чистякова», – сообщил Качукаев.

  • Евменов до октября занимал пост главы селекционного отдела «Зенита».
  • Чистякова петербургский клуб арендовал у «Ростова».
  • С 2011 по 2013 год Мещанинов был в системе «Зенита».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Балтика Мещанинов Артем
Комментарии (3)
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paracetamol
1603098941
Хватит нам и Чистякова. Его еще долго нужно наигрывать, как и Прохина.
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Ганнибал Лектор
1603107687
Крайне мутная фигура Евменова указывает на правильность отказа от трансфера
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Ziklop
1603116166
Балтика расстроилась, денег не удалось свистнуть.
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