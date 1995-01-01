Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    «Зенит» отказался от подписания защитника «Балтики» Мещанинова после ухода главного скаута

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» центрального защитника Артема Мещанинова.

    «Скауты «Зенита» приезжали на четыре матча «Балтики», просматривали Артема. Мы были в начальной стадии переговоров, но после ухода из петербургского клуба Антона Евменова диалог с «Зенитом» был приостановлен, а потом они взяли Чистякова», – сообщил Качукаев.

    • Евменов до октября занимал пост главы селекционного отдела «Зенита».
    • Чистякова петербургский клуб арендовал у «Ростова».
    • С 2011 по 2013 год Мещанинов был в системе «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8730

      paracetamol 55 минут назад

      Хватит нам и Чистякова. Его еще долго нужно наигрывать, как и Прохина.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru