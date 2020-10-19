«Зенит» отказался от подписания защитника «Балтики» Мещанинова после ухода главного скаута

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит» центрального защитника Артема Мещанинова.
«Скауты «Зенита» приезжали на четыре матча «Балтики», просматривали Артема. Мы были в начальной стадии переговоров, но после ухода из петербургского клуба Антона Евменова диалог с «Зенитом» был приостановлен, а потом они взяли Чистякова», – сообщил Качукаев.
- Евменов до октября занимал пост главы селекционного отдела «Зенита».
- Чистякова петербургский клуб арендовал у «Ростова».
- С 2011 по 2013 год Мещанинов был в системе «Зенита».
Источник: «Матч ТВ»