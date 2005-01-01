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    «Астон Вилла» впервые за 90 лет выиграла четыре игры подряд на старте чемпионата

    В матче пятого тура АПЛ «Астон Вилла» в гостях обыграла «Лестер» со счетом 1:0.

    Бирмингемцы впервые сезона-1930/31 одержали четыре победы в четырех первых матчах чемпионата.

    Команда находится на втором месте в АПЛ, имея одну игру в запасе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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