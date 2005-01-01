«Астон Вилла» впервые за 90 лет выиграла четыре игры подряд на старте чемпионата

В матче пятого тура АПЛ «Астон Вилла» в гостях обыграла «Лестер» со счетом 1:0.

Бирмингемцы впервые сезона-1930/31 одержали четыре победы в четырех первых матчах чемпионата.

Команда находится на втором месте в АПЛ, имея одну игру в запасе.