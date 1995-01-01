Мамаев, Еременко, Хашимото – в старте «Ростова» на матч с «Ахматом»

По статистике игр Ростов-Ахмат - вероятнее всего принимающая сторона не проиграет, голы -не более 3.
Удачи, Ростсельмаш! Не повтори сегодняшний первый тайм Ротора!
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 11-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.
- Игра начнется сегодня в 19:00 мск.
- «Ростов» занимает восьмое место в таблице, «Ахмат» – десятое.