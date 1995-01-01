Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Мамаев, Еременко, Хашимото – в старте «Ростова» на матч с «Ахматом»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 11-го тура чемпионата России.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз.

    «Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.

    • Игра начнется сегодня в 19:00 мск.
    • «Ростов» занимает восьмое место в таблице, «Ахмат» – десятое.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:10
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5841

      GoLenaStop 2 часа назад

      По статистике игр Ростов-Ахмат - вероятнее всего принимающая сторона не проиграет, голы -не более 3.
      Удачи, Ростсельмаш! Не повтори сегодняшний первый тайм Ротора!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42414

      portero 2 часа назад

      Ростову удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9092

      ilichkadr 2 часа назад

      Да, уж........ в Ростове остались только те, которым не куда бежать. Доработался "Валера верим!" до ручки. Пора назад в Мальорку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3963

      Виталий Орехов > ilichkadr 1 час назад

      Не соглашусь. Ростов зарабатывает как может. Халявы ждать неоткуда. А состав вполне себе боевой. Может подпортить статистику любому "гиганту" РПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9092

      ilichkadr > Виталий Орехов 1 час назад

      С зарабатыванием понятно. Я к тому, что глубины состава нет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79906
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru