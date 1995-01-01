Глушаков – после матча со «Спартаком»: «Подскажите, а кто был на VAR?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фото эпизода с матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). На фотографии – момент с борьбой Арсения Логашова и Эсекьеля Понсе, из-за которого был назначен пенальти в ворота подмосковной команды.

«Подскажите, а кто был на VAR?» – написал Глушаков.