Глушаков – после матча со «Спартаком»: «Подскажите, а кто был на VAR?»

Если бы такой пенальти назначили в ворота спартака - левников и все с вара пошли бы на полиграф, а спартак бы снимался с чемпионата!
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фото эпизода с матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). На фотографии – момент с борьбой Арсения Логашова и Эсекьеля Понсе, из-за которого был назначен пенальти в ворота подмосковной команды.
«Подскажите, а кто был на VAR?» – написал Глушаков.
- Главный арбитр матча – Кирилл Левников.
- Он назначил пенальти после обращения к VAR, за который отвечали Илья Елеференко и Ян Бобровский.