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    Глушаков – после матча со «Спартаком»: «Подскажите, а кто был на VAR?»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фото эпизода с матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). На фотографии – момент с борьбой Арсения Логашова и Эсекьеля Понсе, из-за которого был назначен пенальти в ворота подмосковной команды.

    «Подскажите, а кто был на VAR?» – написал Глушаков.

    • Главный арбитр матча – Кирилл Левников.
    • Он назначил пенальти после обращения к VAR, за который отвечали Илья Елеференко и Ян Бобровский.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1581

      ФК Пупсик 5 минут назад

      Если бы такой пенальти назначили в ворота спартака - левников и все с вара пошли бы на полиграф, а спартак бы снимался с чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +3357

      мы_не_рабы 24 минуты назад

      Сначала Глушаков возмущается фанатами Спартака, их отношением, потом задаёт провакиционный вопрос, предоставив один из заключительных кадров момента. Может Дениске посмотреть эпизод из матча Арсенал - Спартак? Там игрок Арсенала вообще в колени прыгал Ещенко. У меня тоже вопрос про ВАР по первому тайму, когда Понсе завалили в штрафной и по второму голу Химок. А вот к Глушакову вопросов нет - как был мразотой, так и остался.

      2
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      Рейтинг: +2238

      Genz 1 час назад

      Химки смотря на к касание ноги и подбородка,но пусть внимательно посмотрят, Понсе натыкается животом на нагло выставленную ногу,которая препятствует проходу к воротам.
      Унизительное нарушения прав человека на свободу передвижения

      1
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      Рейтинг: +585

      qawzsexdr 1 час назад

      Игрок Спартака бьёт игрока Химок по колену лбом.

      0
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      Рейтинг: +96

      pasha-ansh@mail.ru 1 час назад

      я хоть и болела ЦСКА но пеналь был 100 процентов, Глушак зря ревит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7950

      JTherry 1 час назад

      фото только подтверждает опасную игру со стороны Логашова-костолома... безрассудная игра в штрафной площади...

      5
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      Рейтинг: +3932

      NewLife 2 часа назад

      Это момент 1 сек после нарушения. Дениска мошенник.

      6
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      Рейтинг: +18578

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Кто получил навар, тот и был на VAR.

      1
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      Рейтинг: +140

      dva064 2 часа назад

      Ну что Денис за фото ты выставил???увидеть можно здесь разное,я вижу к примеру как игрок Химок бьёт в грудь Понсе и он складывается пополам,,,а что ты там Денис увидел???По мне так это чистое каратэ а не футбол,,,,

      3
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      Рейтинг: +23

      SanchOo 2 часа назад

      Даже если и ВАР, пенальти поставлен за фол в первом тайме)

      2
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      Рейтинг: +1581

      ФК Пупсик > SanchOo 2 минуты назад

      Найти мне место в правилах, где написано, что за нарушение в первом тайме можно поставить пенальти во втором? Ну а если так, то давай аналогию:

      спартак 85 лет тянут со всем другими командами, так давайте следующие 85 лет его топить!

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