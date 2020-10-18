Бакаев не играл с «Химками» из-за ротавирусной инфекции. Он под капельницей

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл причины отсутствия некоторых футболистов в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Зелимхану Бакаеву приходится ставить капельницы.

«У Самуэля Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течении пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события.

Что касается Бакаева, то у него вчера все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная.

Что касается Остона Урунова — воспаление приводящей мышцы, но сегодня утром тоже уже занимался в лайтовом режиме», – сказал Газизов.