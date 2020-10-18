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  • Бакаев не играл с «Химками» из-за ротавирусной инфекции. Он под капельницей

Бакаев не играл с «Химками» из-за ротавирусной инфекции. Он под капельницей

18 октября 2020, 11:23
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл причины отсутствия некоторых футболистов в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Зелимхану Бакаеву приходится ставить капельницы.

«У Самуэля Жиго было мышечное повреждение небольшое. Думаю, в течении пяти-семи дней оно закончится. Он лечится, мы не стали форсировать события.

Что касается Бакаева, то у него вчера все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей, сейчас уже чувствует себя хорошо, такая зараза неприятная.

Что касается Остона Урунова — воспаление приводящей мышцы, но сегодня утром тоже уже занимался в лайтовом режиме», – сказал Газизов.

  • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
  • На следующей неделе команда проведет два матча.
  • Газизов работает в клубе с июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (6)
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Фк Спaртaк Москвa
1603010354
здоровья Зелимхану
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Фк Спaртaк Москвa
1603010422
скорейшего всем выздоровления и выхода на поле!!!
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Nerlinger
1603020349
В рот получил ...
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NewLife
1603023797
Всем ребятам не болеть и поправляться !
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zigbert
1603114846
Трудно будет ожидать его ив следующем матче. Здоровья Зелимхану и всем остальным игрокам!
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