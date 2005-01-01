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    Агуэро в матче с «Арсеналом» поспорил с девушкой-судьей и положил руку ей на плечо

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поспорил с арбитром во время матча пятого тура АПЛ против «Арсенала» (1:0). В первом тайме он был не согласен с решением рефери отдать аут сопернику.

    Агуэро вступил в словесный спор с девушкой, затем положил руку ей на плечо. Она сразу отпрянула от футболиста, поскольку игрок не должен касаться арбитра. Фото доступно ниже.

    • «Сити» идет в таблице девятым.
    • Для Агуэро это был первый матч сезона АПЛ.
    • 21 октября «Сити» сыграет в Лиге чемпионов с «Порту».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8523

      BRO_football 1 час назад

      Дурацкие правила! Судья у нас, король или президент, чтобы к нему нельзя было прикасаться? А может у него ещё нимб над головой есть?
      Теперь понятно почему судьи такие наглые, высокомерные и никогда не признают своих ошибок.
      В Индии неприкасаемыми называют людей, занимающих самое низкое место в обществе. Вот и у нас с арбитром на поле так же.

      1
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      Рейтинг: +1369

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Всё, теперь Сережу обвинят в домогательстве))

      2
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      Рейтинг: +13531

      vladimir-7 2 часа назад

      ...судья отпрянула и сказала, что руку надо класть не на плечо, а ниже и сзади, за попу и после футбола.

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