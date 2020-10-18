Агуэро в матче с «Арсеналом» поспорил с девушкой-судьей и положил руку ей на плечо

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поспорил с арбитром во время матча пятого тура АПЛ против «Арсенала» (1:0). В первом тайме он был не согласен с решением рефери отдать аут сопернику.
Агуэро вступил в словесный спор с девушкой, затем положил руку ей на плечо. Она сразу отпрянула от футболиста, поскольку игрок не должен касаться арбитра. Фото доступно ниже.
- «Сити» идет в таблице девятым.
- Для Агуэро это был первый матч сезона АПЛ.
- 21 октября «Сити» сыграет в Лиге чемпионов с «Порту».
Источник: «Чемпионат»