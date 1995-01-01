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    «Россия, я не забыл тебя». Промес выложил фото с российским флагом

    Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес опубликовал фотографию с российским флагом. Сейчас футболист выступает за «Аякс».

    «Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай», – подписал фото спортсмен.

    • Ранее Промес выпустил трек совместно с хип-хоп музыкантом Oomto и Dj Wale.
    • Нидерландец выступал в России с 2014 по 2018 год.
    • «Аякс» идет в Эредивизие пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Квинси Промеса

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25194

      oyabun 11 минут назад

      Антоха и Дзюба - два противоположных полюса. Один чмо и продажная тварь, а другой уже стал для нас Легендой. Спасибо, Антоха за всё что сделал и что помнишь!

      4
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      Рейтинг: +2544

      Semenycch > oyabun 9 минут назад

      Да Вы по жизни свиньи, вот и зла от добра не способны отличать!

      -2
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      Рейтинг: +3774

      playsh 47 минут назад

      Антошка,мы любим и помним тебя,спасибо и тебе,что ты навсегда полюбил Спартак и Россию.Надумаешь вернуться,всегда милости просим.Удачи тебе.

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