«Россия, я не забыл тебя». Промес выложил фото с российским флагом

Антоха и Дзюба - два противоположных полюса. Один чмо и продажная тварь, а другой уже стал для нас Легендой. Спасибо, Антоха за всё что сделал и что помнишь!
Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес опубликовал фотографию с российским флагом. Сейчас футболист выступает за «Аякс».
«Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай», – подписал фото спортсмен.
- Ранее Промес выпустил трек совместно с хип-хоп музыкантом Oomto и Dj Wale.
- Нидерландец выступал в России с 2014 по 2018 год.
- «Аякс» идет в Эредивизие пятым.