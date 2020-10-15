Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Ну вы чего? Какой Баха! Да не плохо отыграл это месяц, но он явно не лучший! Это все казахи!
Болельщики ЦСКА признали полузащитника Бактиера Зайнутдинова лучшим игроком команды в сентябре.
Футболист набрал 37% голосов. Вторым в голосовании стал полузащитник Никола Влашич (23%), третьим – голкипер Игорь Акинфеев (18%).
Лучшим игрокм команды в августе был признан полузащитник Константин Кучаев.
- Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе из «Ростова».
- За москвичей он провел 10 матчей, забив один мяч.
twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 15, 2020