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    Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

    Болельщики ЦСКА признали полузащитника Бактиера Зайнутдинова лучшим игроком команды в сентябре.

    Футболист набрал 37% голосов. Вторым в голосовании стал полузащитник Никола Влашич (23%), третьим – голкипер Игорь Акинфеев (18%).

    Лучшим игрокм команды в августе был признан полузащитник Константин Кучаев.

    • Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе из «Ростова».
    • За москвичей он провел 10 матчей, забив один мяч.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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