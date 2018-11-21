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    Кварацхелия забил дебютный гол за сборную Грузии

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия забил единственный мяч сборной Грузии в матче Лиги наций против Северной Македонии (1:1).

    Этот гол стал для 19-летнего футболиста дебютным в составе национальной команды.

    • Кварацхелия дебютировал за грузинскую сборную в июне 2019 года.
    • В его активе один гол и два ассиста в пяти играх.

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    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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