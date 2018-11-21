Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия забил единственный мяч сборной Грузии в матче Лиги наций против Северной Македонии (1:1).

Этот гол стал для 19-летнего футболиста дебютным в составе национальной команды.

Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за сборную Грузии!Очередной потрясающий проход ХвичиДля гола в матче Кваре потребовалось всего 4 минуты! Наш полузащитник появился на поле на 70-минуте, а уже на 74-минуте Хвича отличился забитым мячом (Северная Македония – Грузия 1:1) pic.twitter.com/T7JASqFXzO