Лига наций. Россия сыграла вничью с Венгрией

Заболотного в сборную ! твари....
Сборная России в 4-м туре Лиги наций сыграла вничью со сборной Венгрии. Команды не смогли отличиться.
Лига наций. Лига B. 4-й тур
Россия: Шунин, Жирков (Караваев, 68), Кудряшов, Семенов, Смольников, Зобнин, Оздоев (Соболев, 81), Ан. Миранчук (Бакаев, 55), Кузяев (Мостовой, 55), Дзюба, Ионов (Газинский, 68).
Венгрия: Дибуш, Ат. Салаи, Орбан, Ботка, Кальмар (Шефер, 77), Гоздог (Надь, 46), Холендер (Фиола, 46), Шигер, Него, Ад. Салаи (Кеньвеш, 83), Николич (Варга, 61).