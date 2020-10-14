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    Лига наций. Россия сыграла вничью с Венгрией

    Сборная России в 4-м туре Лиги наций сыграла вничью со сборной Венгрии. Команды не смогли отличиться.

    Лига наций. Лига B. 4-й тур

    Россия – Венгрия – 0:0 (0:0)

    Россия: Шунин, Жирков (Караваев, 68), Кудряшов, Семенов, Смольников, Зобнин, Оздоев (Соболев, 81), Ан. Миранчук (Бакаев, 55), Кузяев (Мостовой, 55), Дзюба, Ионов (Газинский, 68).

    Венгрия: Дибуш, Ат. Салаи, Орбан, Ботка, Кальмар (Шефер, 77), Гоздог (Надь, 46), Холендер (Фиола, 46), Шигер, Него, Ад. Салаи (Кеньвеш, 83), Николич (Варга, 61).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2020 23:35
    Комментарии62
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      Рейтинг: +842

      Ловкий Бубен 3 минуты назад

      Заболотного в сборную ! твари....

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      Рейтинг: +2831

      +50/-50 17 минут назад

      Немножко поджали, но... Нет нападающих в этой сборной. Дзюба, Соболев - смешно даже говорить о них.

      0
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      Рейтинг: +2337

      Snek 21 минуту назад

      Игра была равно, играли два г*вна.

      0
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      Рейтинг: +842

      Ловкий Бубен 39 минут назад

      А сборная на первом месте в группе тем временем, вот только нужно было Заболотного выпускать, а не Соболева

      -2
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      Рейтинг: +842

      Ловкий Бубен 41 минуту назад

      Какое всё таке унылое и гнусное место мелкобритания, остойное и заполненное злыми и недалёкими людьми, мерзкий климат, грязь и зловоние, и рыла которые строчат оттуда , одно другого хуже...

      -1
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      Рейтинг: +5817

      GoLenaStop 45 минут назад

      Сборная России в 4-м туре Лиги наций сыграла вничью со сборной Венгрии.
      Пипец!
      А что, это сборная со всей России?
      Реально - опять тупо суетился, хрюкал и пускал газы ущербный помёт от бомжары и свиньи.
      ХА! Желаю обосрать чужое поле, как своё!

      -1
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      Рейтинг: +8629

      paracetamol 46 минут назад

      Шайка какая-то дворовая бегала по полю. Похоже наш физрук бросил мячик пацанам и сказал: вы тут погоняйте, а я за пивком.

      0
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      Рейтинг: +2696

      Гавроша 51 минуту назад

      Не надо было со швецией играть, игроки выдохлись, но что делать если федун приказал вымотать зенитовцев. Каждый матч шесть наших, а других бережет.

      2
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      Рейтинг: +8629

      paracetamol > Гавроша 45 минут назад

      Еще и ЛЧ подвисает. 20-го матч с Брюгге.

      0
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      Рейтинг: +623

      Сергей Каспийский 59 минут назад

      .... в Москве черчесу подфартило, а теперь он хочет получить результат, не рискуя. Если Жирков у Зенита на замене сидит, зачем пенсионера брать на турнир? Нужно наигрывать молодых, перед чемпионатом мира. У Кузяева нет практики, а он в сборной. А где спартачи, которые на 1-м месте?

      2
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      ...
      Рейтинг: +8629

      paracetamol > Сергей Каспийский 44 минуты назад

      Физруку важен результат, а то выгонят!

      0
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      Рейтинг: +623

      Сергей Каспийский > paracetamol 37 минут назад

      если он физрук, то со Шведами не нужно было играть. После этой игры с турками во втором тайме встали и упустили победу. Где молодые игроки? Где работа детских академий? Тысячи детей каждый день тренируются, полностью отдают себя футболу, а у нас в сборной вся игра построена на забросе мячей Дзюбе:(

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      Рейтинг: +1140

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Посмотрел сегодня "Сияние 1980" и "Сияние 2020".
      Круто, что не смотрел сборную! Братва рядом, только одни ахи вздохи, а гола нет.
      Вывод: наши импотенты!
      =)))

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