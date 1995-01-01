Смольников, Семенов и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч с Венгрией

отлично высказался комментатор матча - "судья увидел, что нет конкретики в игре российской сборной..."
Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвертого тура Лиги наций с Венгрией.
Россия: Шунин, Жирков, Кудряшов, Семенов, Смольников, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Дзюба, Ионов.
Запасные: Джанаев, Сафонов, Кутепов, Жиров, Караваев, Фомин, Газинский, Черышев, Мостовой, Бакаев, Соболев, Комличенко.
Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи