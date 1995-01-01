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    Смольников, Семенов и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч с Венгрией

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвертого тура Лиги наций с Венгрией.

    Россия: Шунин, Жирков, Кудряшов, Семенов, Смольников, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Дзюба, Ионов.

    Запасные: Джанаев, Сафонов, Кутепов, Жиров, Караваев, Фомин, Газинский, Черышев, Мостовой, Бакаев, Соболев, Комличенко.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии35
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      Рейтинг: +5812

      GoLenaStop 12 минут назад

      отлично высказался комментатор матча - "судья увидел, что нет конкретики в игре российской сборной..."

      1
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      Рейтинг: +2686

      erma 14 минут назад

      Ну, видно же, что Дзюба еле ноги волочит, проигрывает все единоборства но все продолжают тупо играть на него. Как бы ясно, что лишние были Миранчук и Кузяев, а не старпер Ионов и тяжеловоз Дзюба. У нас суммартный возраст Смольникова, Жиркова (при всем уважении) и Ионова, наверное, больше чем у всей венгерской сборной, а наш тренер снимает Кузяева и Миранчука, а пасовать продолжают на Дзюбу. Бредятина.

      2
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      Рейтинг: +11

      киэнdжин > erma 15 минут назад

      у Ионова моментов куда больше..

      0
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      Рейтинг: +2686

      erma > киэнdжин 11 минут назад

      О напе судят не по моментам, а по их реализации. Другое дело, если бы он их сам создавал, как Месси.

      0
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      Рейтинг: +8610

      alex1951 27 минут назад

      А почему Дзьюба дэрэво?
      Он жеж капитан?

      2
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      Рейтинг: +5812

      GoLenaStop > alex1951 9 минут назад

      Ага, и король болотных газов, говна и пара!

      1
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      Рейтинг: +8610

      alex1951 > GoLenaStop 1 минуту назад

      Ах-х вон оно щё.........ай ай ай....Капитан Газговпара)))

      0
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      Рейтинг: +8610

      alex1951 32 минуты назад

      ...не убедительно.
      ....порох отсырел?
      .....народ ждет победы товарищи.
      /sos!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      киэнdжин > alex1951 22 минуты назад

      На Зюбу молятся.

      1
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      Рейтинг: +5812

      GoLenaStop 36 минут назад

      Судя по отсутствию замен РФ после перерыва,
      нас ждет та же хрень с пасами и гол.

      1
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      Рейтинг: +2977

      maygli 39 минут назад

      Если Дзюбу не заменят, могут проиграть.

      2
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      Рейтинг: +463

      Armani nn 57 минут назад

      Хочу видеть связку Комличенко-Миранчук-Соболев, может и абсурд,но чем черт не шутит,может через год Усач скажет,наше КМС лучшее, что было в моей жизни!))))

      1
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      Рейтинг: +5812

      GoLenaStop 1 час назад

      Уберите это бревно дзюбу с поля!
      Дайте проявить себя другим игрокам в сборной!

      2
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      Рейтинг: +2094

      neim 1 час назад

      А я чего-думал, что 1-й канал игру покажет, как три дня назад. Ан нет, видать игра сборной для Эрнста не так важна, как очередное ток шоу 😡😡😡.

      2
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      Рейтинг: +324

      ySS 1 час назад

      Посмотрим, повторится ли сюжет последних двух матчей.
      Первый тайм бегут, что пробуют, стараются, один раз получилось.
      Второй тайм их возят, причем результативно

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