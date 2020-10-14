Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Михаил Кержаков: «Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с судейством в этом сезоне РПЛ.

    – Первый раз за долгое время, когда внимание арбитрам уделяется больше, чем игрокам. У тебя есть объяснение, что происходит?

    – С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун все грамотно сделал.

    – На полиграфе нужно судей проверять?

    – Нет.

    – Это показатель недоверия?

    – Конечно. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать, – сказал Кержаков в интервью «Фонтанке».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Фонтанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:44
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      Спатрач -100% 14 минут назад

      Aaaaaa вам с.....м позорным значит не по нутру. То что привыкли как бы вы не сыграли 3 очка в копику упадут.Хрен вам сумку позорники. БОМЖИ везде ими останутся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13465

      vladimir-7 17 минут назад

      Миша, но как же судей не дергать, вот дернули Турбину и он улетел
      в ФНЛ за свои ошибки, а надо бы его отправить на курсы повышения квалификации судей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      Ужас Бората 21 минуту назад

      Михаил, лучше играй. Провокационные интервью - занятие гнусное и неблагодарное.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4975

      maior-60 29 минут назад

      А в чем это давление выражается? В том что деревяшке голы засчитывают, с нарушениями правил забитые и в пользу Зенита все спорные моменты трактуют?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12127

      derrik2000 54 минуты назад

      Эх, Миша, Миша... ((
      Не плясал бы ты под дудку Медведева: тот хоть по должности что-то там обязан изображать, да и юморист он, как узнала вся страна, неважнецкий.
      Играй себе в воротах да играй, а ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ - это не твоё.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4145

      BarStep > derrik2000 37 минут назад

      Во как!? А ты уверен, что ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ - это твоё?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1485

      Aston > BarStep 30 минут назад

      А ты хочешь сказать твое?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3316

      Павелий > BarStep 22 минуты назад

      Ты для начала пиши, что ты не знающий матчасти звездобол. А то ведь не все читали пару месяцев назад, что ты не знаешь, что написано на сайте Зенита про взаимоотношения Зенита и Газпрома.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21813

      пьяныйхоровод > derrik2000 22 минуты назад

      "Умозаключения" всякого утиля вроде б/у судьи федотова - это то что вам надо .

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Спатрач -100% > BarStep 11 минут назад

      Без вас гондонов тут ну вообще нельзя.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79806
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru