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  • Михаил Кержаков: «Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус»

Михаил Кержаков: «Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус»

14 октября 2020, 19:44
30

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с судейством в этом сезоне РПЛ.

– Первый раз за долгое время, когда внимание арбитрам уделяется больше, чем игрокам. У тебя есть объяснение, что происходит?

– С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун все грамотно сделал.

– На полиграфе нужно судей проверять?

– Нет.

– Это показатель недоверия?

– Конечно. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать, – сказал Кержаков в интервью «Фонтанке».

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Михаил Федун Леонид
Комментарии (30)
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derrik2000
1602694585
Эх, Миша, Миша... (( Не плясал бы ты под дудку Медведева: тот хоть по должности что-то там обязан изображать, да и юморист он, как узнала вся страна, неважнецкий. Играй себе в воротах да играй, а ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ - это не твоё.
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maior-60
1602696128
А в чем это давление выражается? В том что деревяшке голы засчитывают, с нарушениями правил забитые и в пользу Зенита все спорные моменты трактуют?
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vladimir-7
1602696826
Миша, но как же судей не дергать, вот дернули Турбину и он улетел в ФНЛ за свои ошибки, а надо бы его отправить на курсы повышения квалификации судей.
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NewLife
1602698174
"Я думаю, они не предвзятые, так получается." Объяснил бы, почему все время получается в одну сторону.
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mamba9090909
1602699570
О как спартачи завыли!!! Знает свинья, в чьё корыто залезла.)))
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Nevsky_RU
1602708037
Так и есть)) с первого тура судейки под прессом мясной секты. Отсюда и результаты свинот
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serhio80
1602711186
В пердив бомжей им привычный и сразу судьи нормально работать начнут и вар. Судей начнут на ЧМ вызывать. Кто этот клоп болотный чтобы владельца клуба обсуждать? Вечно второй вратарь?)
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piligrim1986
1602735558
газпром сделал это грамотнее судя по всему
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Spirit_78
1602749528
Только это "грамотное давление" уже многих достало. Сплошное нытьё мясной гоп-компании во всех медийных помойках привело к тому, что судьи элементарно БОЯТСЯ судить матчи спартака - это очень опасно для карьеры, т.к. любая ошибка может привести к пожизненной дисквалификации.
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kliker
1602763313
Михаил Кержаков тварь. 10 игр когда все против Спартака судили он молчал, а когда перестали судить против Спартака - заблажил гнида.
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