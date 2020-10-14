Михаил Кержаков: «Федун очень грамотно создал давление на судейский корпус»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации с судейством в этом сезоне РПЛ.

– Первый раз за долгое время, когда внимание арбитрам уделяется больше, чем игрокам. У тебя есть объяснение, что происходит?

– С одной стороны, я понимаю Федуна: он очень грамотно давление на судейский корпус создал. Я могу только этим объяснить. Конечно, есть ошибки. Я думаю, они не предвзятые, так получается. Давление, я думаю, сыграло на руку «Спартаку», и в этом плане Федун все грамотно сделал.

– На полиграфе нужно судей проверять?

– Нет.

– Это показатель недоверия?

– Конечно. Я считаю, их вообще дергать не стоит. У меня свои вопросы к судьям есть, но в этой ситуации я на их стороне. Хотелось бы им поддержку выказать, – сказал Кержаков в интервью «Фонтанке».