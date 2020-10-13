Полузащитник сборной Венгрии Зигер: «Россия играет в агрессивной манере»

Давид Зигер, полузащитник сборной Венгрии, поделился ожиданиями от матча четвертого тура лиги В Лиги наций против России. Футболист сообщил, что у его команды нет задачи попасть в лигу А.

«Если посмотреть на игру россиян, то команда играет в агрессивной манере, у России есть много хороших игроков, они показывают хороший футбол. Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А. Мы сосредоточены на том, чтобы подготовиться к игре с Россией. Если у нас получится, то добьемся победы. И выход в лигу А станет для нас следующим шагом.

Считаю, что в последних нескольких играх мы показали хороший футбол, это придало нам уверенности. Нужно это всe развивать. В команде произошли некоторые изменения, тренер попробовал некоторые новинки, которые показали эффективность. Тренер всегда говорит, что нужно играть смело и показать все, на что мы способны», – сказал Зигер.