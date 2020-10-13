Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Полузащитник сборной Венгрии Зигер: «Россия играет в агрессивной манере»

    Давид Зигер, полузащитник сборной Венгрии, поделился ожиданиями от матча четвертого тура лиги В Лиги наций против России. Футболист сообщил, что у его команды нет задачи попасть в лигу А.

    «Если посмотреть на игру россиян, то команда играет в агрессивной манере, у России есть много хороших игроков, они показывают хороший футбол. Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А. Мы сосредоточены на том, чтобы подготовиться к игре с Россией. Если у нас получится, то добьемся победы. И выход в лигу А станет для нас следующим шагом.

    Считаю, что в последних нескольких играх мы показали хороший футбол, это придало нам уверенности. Нужно это всe развивать. В команде произошли некоторые изменения, тренер попробовал некоторые новинки, которые показали эффективность. Тренер всегда говорит, что нужно играть смело и показать все, на что мы способны», – сказал Зигер.

    • Россия лидирует в группе.
    • Первый матч в Венгрии закончился победой России со счетом 3:2.
    • Матч в Москве состоится завтра, 14 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru