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    Игроки «Локомотива» прогнали Зе Луиша по тоннелю

    Футболисты «Локомотива» устроили традиционный коридор для новичка команды Зе Луиша.

    «Нормально! Приветственный коридор для Зе Луиша», – говорится в подписи к видео в твиттере.

    • «Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.
    • Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан на три года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2532

      Semenycch 8 минут назад

      Не хрен чужие традиции воровать.

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