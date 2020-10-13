Игроки «Локомотива» прогнали Зе Луиша по тоннелю

Не хрен чужие традиции воровать.
Футболисты «Локомотива» устроили традиционный коридор для новичка команды Зе Луиша.
«Нормально! Приветственный коридор для Зе Луиша», – говорится в подписи к видео в твиттере.
- «Локомотив» объявил о приобретении 29-летнего футболиста неделю назад.
- Сумма сделки составила 7 миллионов евро.
- Контракт между сторонами рассчитан на три года.
«Нормально!» Приветственный коридор для Зе Луиша #WelcomeZeLuis pic.twitter.com/Snqb5tzF9k— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2020