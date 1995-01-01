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    В тренерский штаб Рахимова в «Уфе» войдут два специалиста из Европы

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера.

    «Кандидатура Рахимова была практически одна. Могли взять молодого специалиста, но была возможность пригласить человека одного из самых авторитетных и опытных в стране, который поработал и в Европе. У нас в команде много молодежи, и должен быть такой наставник: взрослый, состоявшийся, строгий, но справедливый. Я уверен, это принесет результат. У нас ребята говорят, что даже за сутки после прихода Рахимова многое начало меняться. Я и сам это вижу.

    В тренерский штаб Рахимова войдут два европейских специалиста, один — по тактике, другой — по физподготовке. Сейчас решаются визовые вопросы и вопросы с разрешением на работу, и как они будут решены, эти люди приступят к своим обязанностям», — сказал Мурзагулов в интервью пресс-службе клуба.

    • Рахимов заключил с «Уфой» контракт до конца сезона.
    • Команда по итогам десяти туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Ютуб-канал «Уфы»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      кран 49 минут назад

      Я так понимаю, ближней Европы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Rabinovi_ch > кран 42 секунды назад

      Азиатской Европы))

      0
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