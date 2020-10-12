В тренерский штаб Рахимова в «Уфе» войдут два специалиста из Европы

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера.

«Кандидатура Рахимова была практически одна. Могли взять молодого специалиста, но была возможность пригласить человека одного из самых авторитетных и опытных в стране, который поработал и в Европе. У нас в команде много молодежи, и должен быть такой наставник: взрослый, состоявшийся, строгий, но справедливый. Я уверен, это принесет результат. У нас ребята говорят, что даже за сутки после прихода Рахимова многое начало меняться. Я и сам это вижу.

В тренерский штаб Рахимова войдут два европейских специалиста, один — по тактике, другой — по физподготовке. Сейчас решаются визовые вопросы и вопросы с разрешением на работу, и как они будут решены, эти люди приступят к своим обязанностям», — сказал Мурзагулов в интервью пресс-службе клуба.