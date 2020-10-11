У сборной Англии – 20 побед в 21 домашнем матче

Сборная Англии в 3-м туре Лиги наций обыграла сборную Бельгии со счетом 2:1.
В официальных матчах это 20-я победа из последних 21-й домашней игры.
В этим встречах англичане забили 67 мячей, пропустив только десять.
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Сборная Англии в 3-м туре Лиги наций обыграла сборную Бельгии со счетом 2:1.
В официальных матчах это 20-я победа из последних 21-й домашней игры.
В этим встречах англичане забили 67 мячей, пропустив только десять.