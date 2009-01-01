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    Журналист Улд-Саада: «Норманн хочет покинуть «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн планирует покинуть клуб. Трансфер возможен в зимнее окно.

    «Норманн подтверждает, что хочет уйти. В январе вероятен трансфер», – написал в твиттере Арилас Улд-Саада.

    • Норманном интересуется «Фулхэм».
    • Рыночная стоимость норвежца – 7,5 миллиона евро.
    • Контракт между Норманном и «Ростовом» рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ариласа Улд-Саады

    Корреспондент норвежских медиа VG и VGTV. Базируется в Манчестере. Аудитория - 10,7 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4274

      KPCCSPB 12 минут назад

      Да понятно, что ему там ловить, клуб продал игроков, целей уже видимо не ставит.

      0
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      Рейтинг: -613

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не нужны не матеверованные игроки в рпл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13367

      vladimir-7 2 часа назад

      Что-то Ростов занимается разборкой команды и всех распродает.

      0
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      Рейтинг: +7604

      JTherry > vladimir-7 2 часа назад

      это наводит только на одну мысль - нет денег в команде... об этом летом писали, но тогда в Ростове все "замяли", теперь в сплывает в виде распродаж игроков...

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