Журналист Улд-Саада: «Норманн хочет покинуть «Ростов»

Да понятно, что ему там ловить, клуб продал игроков, целей уже видимо не ставит.
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн планирует покинуть клуб. Трансфер возможен в зимнее окно.
«Норманн подтверждает, что хочет уйти. В январе вероятен трансфер», – написал в твиттере Арилас Улд-Саада.
- Норманном интересуется «Фулхэм».
- Рыночная стоимость норвежца – 7,5 миллиона евро.
- Контракт между Норманном и «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
Источник: твиттер Ариласа Улд-Саады
Корреспондент норвежских медиа VG и VGTV. Базируется в Манчестере. Аудитория - 10,7 тысячи подписчиков.