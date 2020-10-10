В 2009 году «Томь» могла выкупить у «Спартака» Дзюбу за 1 миллион

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, а также вспомнил, как клуб отказался его выкупать в 2009 году.

– Чья была идея взять летом 2009-го Дзюбу?

– Моя. После продажи Павла Погребняка в «Зенит» у «Томи» сложились напряженные отношения со «Спартаком». Но клубу удалось найти общий язык с техническим директором москвичей Евгением Смоленцевым, и в последующем мы взяли у «Спартака» в аренду немало футболистов. Когда же решался вопрос о Дзюбе, я поинтересовался мнением игроков. Они сказали, что Артем сильно мотивирован и должен пригодиться команде.

Вообще Дзюба – командный человек. Он всегда понимал: чтобы удовлетворить собственные амбиции, нужно вписаться в игру. Мне же пришлось поломать голову, как его соединить с Сергеем Корниленко. Поначалу выпускал на поле то одного, то другого, а потом пришел к выводу, что Дзюбу можно использовать на разных позициях – и как оттянутого форварда, и как флангового игрока.

Если Корниленко играл выдвинутого нападающего и располагался спиной к воротам, то Артем мог передвигаться по всему фронту атаки. Он умеет отдать пас и легко взаимодействовал с партнерами. Неслучайно у него сейчас в «Зените» образовалась прекрасная связка с Сердаром Азмуном.

– В 2010 вы заново договаривались со «Спартаком» об аренде Дзюбы?

– Да. Нам снова пошли навстречу – и Артем забил в чемпионате 10 голов. Главное – у него самого было желание играть за «Томь». Он был на своей волне. Его очень хорошо приняли в команде, он стал популярной фигурой в городе, а популярность – важный движитель в футболе.

– В ту пору вы мне говорили, что у Дзюбы есть резерв в игре головой. Теперь он его использовал?

– Думаю, что да. Артем выигрывает вверху много единоборств, он и забивает голы, и сбрасывает мячи партнерам.

– Заслуженный тренер России Олег Борисович Лапшин, в прошлом тренер и директор ФШМ, тогда, в свою очередь, выразил мнение, что Дзюбе необходимо наращивать мышечную массу.

– С тех пор Артем заметно возмужал. В «Томи» было принято в свободное время – например, перед ужином – заниматься в тренажерном зале. Дзюба был при этом одним из заводил. И действительно стал атлетом. Теперь он лучше играет корпусом, умеет и мяч укрыть, и соперника, если требуется, отодвинуть.

– Руководство было довольно 9-м местом в сезоне?

– Конечно. Перед «Томью» всегда стояла задача, прежде всего, не вылететь. Хотя у меня была мечта создать по-настоящему сильную команду из перспективных ребят, которых мы брали в аренду. В те годы из «Спартака» приходили Федор Кудряшов и Андрей Иванов, из «Зенита» – Максим Канунников и Евгений Стариков, из «Рубина» – Евгений Баляйкин. Считал, что вместе они смогут вырасти. Но для этого нужно было выкупать контракты.

Да мы и Дзюбу могли приобрести за один миллион долларов! У него, как и у других, в арендном контракте была прописана опция «с правом выкупа». Я встречался с потенциальными спонсорами, предлагал: «Давайте выкупим контракт, а через некоторое время мы отдадим вам вдвое больше». К сожалению, планам не было суждено сбыться.