Агент сообщил о переговорах «Спартака» с защитником «Болоньи» Мбайе

Правый защитник «Болоньи» Ибрахима Мбайе привлек внимание «Спартака», утверждает Il Resto del Carlino. По словам агента сенегальца, россияне провели первые переговоры с футболистом.
«Болонья» на текущий момент не готова отпустить Мбайе, так как у нее наблюдается дефицит игроков обороны.
- Сенегалец – воспитанник «Интера».
- Он выступает за «Болонью» с 2015 года.
- В текущем сезоне Серии А Мбайе на поле не выходил.
Источник: Il Resto del Carlino
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