Агент сообщил о переговорах «Спартака» с защитником «Болоньи» Мбайе

Правый защитник «Болоньи» Ибрахима Мбайе привлек внимание «Спартака», утверждает Il Resto del Carlino. По словам агента сенегальца, россияне провели первые переговоры с футболистом.

«Болонья» на текущий момент не готова отпустить Мбайе, так как у нее наблюдается дефицит игроков обороны.