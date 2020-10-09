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  • Агент сообщил о переговорах «Спартака» с защитником «Болоньи» Мбайе

Агент сообщил о переговорах «Спартака» с защитником «Болоньи» Мбайе

9 октября 2020, 22:23
14

Правый защитник «Болоньи» Ибрахима Мбайе привлек внимание «Спартака», утверждает Il Resto del Carlino. По словам агента сенегальца, россияне провели первые переговоры с футболистом.

«Болонья» на текущий момент не готова отпустить Мбайе, так как у нее наблюдается дефицит игроков обороны.

  • Сенегалец – воспитанник «Интера».
  • Он выступает за «Болонью» с 2015 года.
  • В текущем сезоне Серии А Мбайе на поле не выходил.

Источник: Il Resto del Carlino

Итальянская газета, базируется в Болонье. Основана в 1885 году. Аудитория в твиттере - более 51 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Болонья Мбайе Ибрахима
Комментарии (14)
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Томик
1602272632
Такой дефицит, что на поле не выходил...
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telenkowawitalin
1602273821
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DOCTOR PENALTY
1602274033
Что-то наши зациклились на чернокожих.
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серега кашин
1602274525
судя по вашим публикациям спартак купит пол европы, а на деле никого нет
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JTherry
1602278032
скауты шустрят по всем фронтам, а "мальчика" все нет... пока нет))
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mutabor0992
1602278870
Может уже харе угольками тариться!!!
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Hektor 84
1602281027
Этого парня каждое трансферное окно тянут в Спартак. Давно приметил. Но насколько помню он не крайний защитник, а крайний нападающий.
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Сильвербой
1602308972
Да не купят никого или очередного рошу, нормального сейчас ни кто не отдаст так как окно закрылось в европе и заменить некем будет!
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InterMilLano1908
1602310686
С головой у него не в порядке, часто красные получает
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vka1970
1602321725
Который день, который год Всё ищем за бугром народ А свой народ который год Рукою смахивает пот.
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