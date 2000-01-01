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    Агент сообщил о переговорах «Спартака» с защитником «Болоньи» Мбайе

    Правый защитник «Болоньи» Ибрахима Мбайе привлек внимание «Спартака», утверждает Il Resto del Carlino. По словам агента сенегальца, россияне провели первые переговоры с футболистом.

    «Болонья» на текущий момент не готова отпустить Мбайе, так как у нее наблюдается дефицит игроков обороны.

    • Сенегалец – воспитанник «Интера».
    • Он выступает за «Болонью» с 2015 года.
    • В текущем сезоне Серии А Мбайе на поле не выходил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Il Resto del Carlino

    Итальянская газета, базируется в Болонье. Основана в 1885 году. Аудитория в твиттере - более 51 тысячи подписчиков.

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5269

      серега кашин 38 минут назад

      судя по вашим публикациям спартак купит пол европы, а на деле никого нет

      0
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      Рейтинг: +18460

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Что-то наши зациклились на чернокожих.

      1
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      Рейтинг: +12

      telenkowawitalin 50 минут назад

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      Рейтинг: +9015

      alarm 1 час назад

      снова в тарасофку тащат зулусов! позор!

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      Рейтинг: -40

      Nariman27 > alarm 5 минут назад

      малком, барриос п....с белоснежки)))

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      Рейтинг: +4294

      Томик 1 час назад

      Такой дефицит, что на поле не выходил...

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      Рейтинг: +12005

      derrik2000 1 час назад

      А он точно ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК?
      Может быть и трансфермаркет что-то перепутал? D
      Судя по тем нарезкам, что я видел, прямо центральный нападающий! ))

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      Рейтинг: -40

      Nariman27 > derrik2000 4 минуты назад

      та еще с игрой в фифа сравни)

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