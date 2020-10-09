«СЭ»: Шишкин тренируется с «Химками»

Бывший защитник «Спартака-2» Роман Шишкин провел тренировку с «Химками».
«Сегодня действительно провел первую тренировку с «Химками». Договорился с руководством клуба и тренером, что буду заниматься с командой. Пока только такая информация», – рассказал «СЭ» 33-летний футболист.
- Шишкин – воспитанник «Спартака».
- Помимо московского клуба выступал за «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Торпедо».
- Сейчас фулбек находится в статусе свободного агента. Месяц назад тренировался в составе «Знамени» из Ногинска.
Источник: «Спорт-Экспресс»