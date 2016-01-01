«СЭ»: Шишкин тренируется с «Химками»

Бывший защитник «Спартака-2» Роман Шишкин провел тренировку с «Химками».

«Сегодня действительно провел первую тренировку с «Химками». Договорился с руководством клуба и тренером, что буду заниматься с командой. Пока только такая информация», – рассказал «СЭ» 33-летний футболист.