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    «СЭ»: Шишкин тренируется с «Химками»

    Бывший защитник «Спартака-2» Роман Шишкин провел тренировку с «Химками».

    «Сегодня действительно провел первую тренировку с «Химками». Договорился с руководством клуба и тренером, что буду заниматься с командой. Пока только такая информация», – рассказал «СЭ» 33-летний футболист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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