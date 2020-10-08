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    «Спартак» – о дебюте Соболева за сборную России: «Гордимся»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на дебют нападающего Александра Соболева в составе сборной России.

    23-летний форвард вышел на поле сразу после перерыва товарищеского матча со Швецией (1:2), заменив Артема Дзюбу.

    На 92-й минуте Соболев забил единственный гол россиян в этой игре.

    «Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся», – говорится в публикации о дебюте.

    «Первый матч за сборную. Первый гол! Красава!» – прокомментировали в «Спартаке» забитый мяч Соболева.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: -537

      Spartak Piter 10 минут назад

      Соболев молодец!!

      0
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      Рейтинг: +2644

      Axe111 22 минуты назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +8587

      paracetamol 46 минут назад

      А еще надо гордиться Кутеповым.

      0
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      Рейтинг: +9019

      alarm 1 час назад

      однако, всё равно очень стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +9019

      alarm 1 час назад

      ну забил - и забил. поздравляем, чо

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      Рейтинг: +5257

      серега кашин 1 час назад

      молодец что еще можно сказать

      0
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      Рейтинг: -815

      Аденн 1 час назад

      ну,а, что реально молодец. Не дурака забил, а нормальный трудовой гол. Так держать, и в сборной и в команде.

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