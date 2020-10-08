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  • «Спартак» – о дебюте Соболева за сборную России: «Гордимся»

«Спартак» – о дебюте Соболева за сборную России: «Гордимся»

8 октября 2020, 21:40
6

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на дебют нападающего Александра Соболева в составе сборной России.

23-летний форвард вышел на поле сразу после перерыва товарищеского матча со Швецией (1:2), заменив Артема Дзюбу.

На 92-й минуте Соболев забил единственный гол россиян в этой игре.

«Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся», – говорится в публикации о дебюте.

«Первый матч за сборную. Первый гол! Красава!» – прокомментировали в «Спартаке» забитый мяч Соболева.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Швеция Спартак Соболев Александр
Комментарии (6)
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серега кашин
1602183523
молодец что еще можно сказать
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paracetamol
1602186699
А еще надо гордиться Кутеповым.
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Axe111
1602188110
Лол
Ответить
Spartak Piter
1602188832
Соболев молодец!!
Ответить
vladimir-7
1602223331
Соболев спас от инфаркта вашего бывшего вратаря, но это временно, а сам Александр молодец, заодно утер нос "незаменимому" Дзюбе. Вот и почуяла крыса, что пришёл настоящий центральный нападающий и пора прощаться со сборной.
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