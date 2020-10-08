«Спартак» – о дебюте Соболева за сборную России: «Гордимся»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на дебют нападающего Александра Соболева в составе сборной России.
23-летний форвард вышел на поле сразу после перерыва товарищеского матча со Швецией (1:2), заменив Артема Дзюбу.
На 92-й минуте Соболев забил единственный гол россиян в этой игре.
«Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся», – говорится в публикации о дебюте.
«Первый матч за сборную. Первый гол! Красава!» – прокомментировали в «Спартаке» забитый мяч Соболева.
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Источник: Официальный твиттер «Спартака»