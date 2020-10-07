Шомуродов выбрал 61-й номер в «Дженоа». Это региональный код Ростовской области

Нападающий Эльдор Шомуродов определился с игровым номером в «Дженоа», сообщает твиттер «Ростова».

Узбекский форвард будет выступать за клуб из Генуи под номером 61. Это региональный код Ростовской области.

Форвард перешел в «Дженоа» за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

Шомуродов играл в России с 2017 года.