«Урал» подтвердил переговоры с Джорджевичем

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич может перейти в «Урал». Идут переговоры с футболистом.

«Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов «Чемпионату».