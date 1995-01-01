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    «Урал» подтвердил переговоры с Джорджевичем

    Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич может перейти в «Урал». Идут переговоры с футболистом.

    «Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов «Чемпионату».

    • «Локомотив» купил форварда в прошлом году у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне РПЛ Джорджевич на поле не выходил.
    • «Урал» идет в таблице 11-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11582

      Garrincha58 38 минут назад

      зачем он им был в Зените никогда толком не играл то аренда то травма тоже самое и Арсенале, а за Локо хоть раз сыграл???? хорошо блин устроился в России уже лет 8 кайфует

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      Рейтинг: +2644

      Ганнибал Лектор 45 минут назад

      Для Урала это очень крутое усиление. Удачи!

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