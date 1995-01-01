«Урал» подтвердил переговоры с Джорджевичем

зачем он им был в Зените никогда толком не играл то аренда то травма тоже самое и Арсенале, а за Локо хоть раз сыграл???? хорошо блин устроился в России уже лет 8 кайфует
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич может перейти в «Урал». Идут переговоры с футболистом.
«Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов «Чемпионату».
- «Локомотив» купил форварда в прошлом году у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне РПЛ Джорджевич на поле не выходил.
- «Урал» идет в таблице 11-м.