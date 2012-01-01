Журналист Егоров: «Торпедо» будет бороться за выход в РПЛ в этом сезоне. В команду может перейти Погребняк

«Торпедо» поборется за выход в РПЛ в этом сезоне, сообщает журналист Сергей Егоров.

Для достижения этой цели московский клуб планирует приобрести нескольких футболистов в оставшиеся две недели трансферного окна.

Ожидается, что в «Торпедо» перейдет нападающий Павел Погребняк. Возможны трансферы иностранных футболистов.