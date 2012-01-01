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    Журналист Егоров: «Торпедо» будет бороться за выход в РПЛ в этом сезоне. В команду может перейти Погребняк

    «Торпедо» поборется за выход в РПЛ в этом сезоне, сообщает журналист Сергей Егоров.

    Для достижения этой цели московский клуб планирует приобрести нескольких футболистов в оставшиеся две недели трансферного окна.

    Ожидается, что в «Торпедо» перейдет нападающий Павел Погребняк. Возможны трансферы иностранных футболистов.

    • «Торпедо» идет на восьмом месте в первенстве ФНЛ.
    • До зоны стыковых матчей – четыре очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2047

      neim 1 час назад

      Ну так и боритесь, только зачем в составе команды кровосос ? Возьмите лучше какого-нибудь молодого нападающего, у которого глаза горят.

      0
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      Рейтинг: +10192

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ух ты Погребной это серьезно видать ЛЧ готовятся брать

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