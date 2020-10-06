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    Мариу вернулся в «Спортинг». Игроком интересовался «Зенит»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу перешел в португальский «Спортинг» из «Интера». Футболиста арендовали на сезон-2020/21.

    В сентябре была информация, что Мариу может арендовать чемпион России «Зенит».

    • Рынок оценивает игрока в 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Мариу провел 22 матча за «Локомотив», забил гол, сделал шесть результативных пасов.
    • Контракт с «Интером» действует до 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спортинга»

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    06.10.2020 23:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2985

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Конечно, от Жоао ждали гораздо большего, но не сказал бы, что он полностью провалился. А вот по Камано предчувствия такие, что это один из самых провальных трансферов клуба.

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