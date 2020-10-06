Мариу вернулся в «Спортинг». Игроком интересовался «Зенит»

Конечно, от Жоао ждали гораздо большего, но не сказал бы, что он полностью провалился. А вот по Камано предчувствия такие, что это один из самых провальных трансферов клуба.
Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу перешел в португальский «Спортинг» из «Интера». Футболиста арендовали на сезон-2020/21.
В сентябре была информация, что Мариу может арендовать чемпион России «Зенит».
- Рынок оценивает игрока в 13 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Мариу провел 22 матча за «Локомотив», забил гол, сделал шесть результативных пасов.
- Контракт с «Интером» действует до 2022 года.
Alguém falou em #JoãoMágico?@joaome17 pic.twitter.com/5z9x5HimJA— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 6, 2020