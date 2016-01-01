«Зенит» может арендовать Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу находится в Португалии – миланцы на него не рассчитывают. Претендентом на аренду португальца считается «Зенит», пишет FC Inter News со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.

Также интерес к Мариу есть у испанских клубов. Последней командой полузащитника был «Локомотив».