«Зенит» может арендовать Мариу

Барриос , Оздоев , возможно и Кузяев, ну и зачем он ?
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу находится в Португалии – миланцы на него не рассчитывают. Претендентом на аренду португальца считается «Зенит», пишет FC Inter News со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.
Также интерес к Мариу есть у испанских клубов. Последней командой полузащитника был «Локомотив».
- Рынок оценивает игрока в 13 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Мариу провел 22 матча за «Локомотив», забил гол, сделал шесть результативных пасов.
- Контракт с «Интером» действует до 2022 года.