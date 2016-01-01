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    «Зенит» может арендовать Мариу

    Полузащитник «Интера» Жоау Мариу находится в Португалии – миланцы на него не рассчитывают. Претендентом на аренду португальца считается «Зенит», пишет FC Inter News со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.

    Также интерес к Мариу есть у испанских клубов. Последней командой полузащитника был «Локомотив».

    • Рынок оценивает игрока в 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Мариу провел 22 матча за «Локомотив», забил гол, сделал шесть результативных пасов.
    • Контракт с «Интером» действует до 2022 года.

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    Источник: FC Inter News

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5087

      Alekxei Z. 11 минут назад

      Барриос , Оздоев , возможно и Кузяев, ну и зачем он ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2146

      Genz 22 минуты назад

      Как хорошо,если этого мертвяка возьмут бомжи. Ещё одна дырка будет. Тогда и ничья станет в радость Зениту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8522

      ilichkadr 44 минуты назад

      Пущай его берут испанские клубы, Зенит препятствовать не будет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5628

      Hektor 84 48 минут назад

      Завтра Медведев скажет мы им не интересуемся. Это кто то в видео игры играет.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4853

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Лучше бы , Кузяева сохранили !

      1
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      Рейтинг: +11372

      Garrincha58 59 минут назад

      эй господин Медведев опровергни этот бред

      2
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      Рейтинг: +9753

      Skull_Boy 1 час назад

      По играм за Интер и Локо ничего путного и не показал, хотя цена за него охиренная и в последнее время какой то шлак пошел с Португалии за которых цена завышена, а на практике уровень ниже среднего

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