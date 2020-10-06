«Порту» может арендовать Лингарда

К полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду есть интерес в Португалии. Об аренде футболиста задумывается «Порту».

Известно о готовности «Юнайтед» продать футболиста за 33 миллиона евро. Контракт Лингарда истечет летом.