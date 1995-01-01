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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Порту» может арендовать Лингарда

    К полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду есть интерес в Португалии. Об аренде футболиста задумывается «Порту».

    Известно о готовности «Юнайтед» продать футболиста за 33 миллиона евро. Контракт Лингарда истечет летом.

    • Футболист выступает в Манчестере с 2011 года.
    • В прошлом сезоне АПЛ Лингард забил гол, сделал результативный пас.
    • «Юнайтед» сейчас идет в таблице 16-м.

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    Источник: твиттер Роба Доусона

    Корреспондент ESPN, освещающий оба манчестерских клуба АПЛ. Аудитория в твиттере - более 106 тысяч подписчиков.

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