«Ты навсегда останешься львом». «Спортинг» опубликовал подборку лучших моментов Вендела

«Спортинг» в твиттере выложил видео с лучшими моментами полузащитника Вендела. Сегодня «Зенит» объявил о подписании бразильца.

«Моменты, которые мы не забудем. Ты навсегда останешься львом», – говорится в сообщении клуба.

Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.

Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.