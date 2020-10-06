«Ты навсегда останешься львом». «Спортинг» опубликовал подборку лучших моментов Вендела

Лучшие моменты, из 49 секунд - моментов на 10 за пару лет, збс игрок..
«Спортинг» в твиттере выложил видео с лучшими моментами полузащитника Вендела. Сегодня «Зенит» объявил о подписании бразильца.
«Моменты, которые мы не забудем. Ты навсегда останешься львом», – говорится в сообщении клуба.
- Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
- Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
Momentos que não vamos esquecer. Para sempre Leão #SportingCP @_08wendel pic.twitter.com/WywGKafuVf— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 6, 2020