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    «Ты навсегда останешься львом». «Спортинг» опубликовал подборку лучших моментов Вендела

    «Спортинг» в твиттере выложил видео с лучшими моментами полузащитника Вендела. Сегодня «Зенит» объявил о подписании бразильца.

    «Моменты, которые мы не забудем. Ты навсегда останешься львом», – говорится в сообщении клуба.

    • Вендел выступал за «Спортинг» с января 2018 года.
    • Хавбек провел 79 матчей, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спортинга»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +699

      lysenkoff 1 час назад

      Лучшие моменты, из 49 секунд - моментов на 10 за пару лет, збс игрок..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3394

      AtticusFinch 1 час назад

      20 лямов за это?да вы че там совсем ку-ку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13294

      vladimir-7 2 часа назад

      Лев Вендел ответил: "Львята передаю вам из России 20 млн. евро, гуляйте на всю катушку".

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