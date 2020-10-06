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    «Реал» впервые за 40 лет остался без приобретений в летнее трансферное окно

    «Реал» не сделал ни одного приобретения этим летом. Исключение составили игроки, вернувшиеся из аренды – Андрей Лунин («Овьедо»), Альваро Одриосола («Бавария») и Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»).

    Таким образом, мадридский клуб впервые за 40 лет остался без покупок в летнее трансферное окно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1788

      FENIX-SL 4 минуты назад

      в студию приглашаются люди что до сих пор вспоминают закупку с моей аватарки как укор растраты кучи денег Реалом)

      0
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      Рейтинг: +9946

      DeStar 45 минут назад

      не понимаю зачем продавали хакими..жесть же

      0
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      Рейтинг: +1788

      FENIX-SL > DeStar 4 минуты назад

      да!
      не могу объяснения другого предложить как постройка стадиона)

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