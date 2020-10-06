«Реал» впервые за 40 лет остался без приобретений в летнее трансферное окно

«Реал» не сделал ни одного приобретения этим летом. Исключение составили игроки, вернувшиеся из аренды – Андрей Лунин («Овьедо»), Альваро Одриосола («Бавария») и Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»).

Таким образом, мадридский клуб впервые за 40 лет остался без покупок в летнее трансферное окно.