«Реал» впервые за 40 лет остался без приобретений в летнее трансферное окно

в студию приглашаются люди что до сих пор вспоминают закупку с моей аватарки как укор растраты кучи денег Реалом)
«Реал» не сделал ни одного приобретения этим летом. Исключение составили игроки, вернувшиеся из аренды – Андрей Лунин («Овьедо»), Альваро Одриосола («Бавария») и Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»).
Таким образом, мадридский клуб впервые за 40 лет остался без покупок в летнее трансферное окно.
- «Реал» идет на первом месте в Ла лиге, имея матч в запасе.
- Летом команду покинули Ашраф Хакими, Серхио Регилон и Гарет Бэйл.