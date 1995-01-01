АПЛ. «Арсенал» победил «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

«Арсенал» в четвертом туре АПЛ справился с «Шеффилд Юнайтед». Шеффилдцы прервали трехматчевую беспроигрышную серию против лондонцев в турнире.

В другой встрече «Вулверхэмптон» обыграл выходца из Чемпионшипа. Единственный мяч забил Педру Нету.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сака, 61; 2:0 – Пепе, 64; 2:1 – Макголдрик, 83.

Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Нету, 56.

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