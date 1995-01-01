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    АПЛ. «Арсенал» победил «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

    «Арсенал» в четвертом туре АПЛ справился с «Шеффилд Юнайтед». Шеффилдцы прервали трехматчевую беспроигрышную серию против лондонцев в турнире.

    В другой встрече «Вулверхэмптон» обыграл выходца из Чемпионшипа. Единственный мяч забил Педру Нету.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сака, 61; 2:0 – Пепе, 64; 2:1 – Макголдрик, 83.

    Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Нету, 56.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1170

      21082014 24 минуты назад

      в лондонском матче отметить можно только первый гол пушкарей.шикарно разыграно.в остальном же очень уныло все..

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      Рейтинг: +1253

      Marley Bob > 21082014 17 минут назад

      в прошедшем сезоне удалось посмотреть немало игр Клинков.сложно сказать,что случилось с Шеффилдом.не узнать команду.

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