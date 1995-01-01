АПЛ. «Арсенал» победил «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

в лондонском матче отметить можно только первый гол пушкарей.шикарно разыграно.в остальном же очень уныло все..
«Арсенал» в четвертом туре АПЛ справился с «Шеффилд Юнайтед». Шеффилдцы прервали трехматчевую беспроигрышную серию против лондонцев в турнире.
В другой встрече «Вулверхэмптон» обыграл выходца из Чемпионшипа. Единственный мяч забил Педру Нету.
Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур
Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Сака, 61; 2:0 – Пепе, 64; 2:1 – Макголдрик, 83.
Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Нету, 56.