Газизов – об уходе Рассказова и Ломовицкого: «Ребята абсолютные молодцы. Не держатся за зарплату и идут делать свою работу»

А играть кем? Вчера на скамейку запасных без слёз взглянуть нельзя было. Пусть бы лучше Рассказов играл справа, а Зобнин на своей позиции в центре вместо Урунова. Уже месяц говорят о приобретении правого защитника, чемпионат идёт, а воз и ныне там. Прежде чем распускать игроков по арендам, нужно иметь им более классную замену. А то опять та же песня, что и в прошлом году, когда распродали всех нападающих, Фернандо к началу чемпионата, а потом уже, когда чемпионат в разгаре, начали покупать замены.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход в аренду Николая Рассказова и Александра Ломовицкого. Они сейчас в «Арсенале».
«Тенденция к тому, чтобы Рассказов и Ломовицкий играли. Им надо играть, они молодые. Если у них нет объема времени в «Спартаке», надо уходить в аренду, доказывать состоятельность.
Ребята абсолютные молодцы. Они не держатся за зарплату, они идут и делают свою работу», – сказал Газизов.
- Оба футболиста – воспитанники «Спартака».
- Москвичи делят лидерство РПЛ.
- Газизов работает в «Спартаке» с июля.