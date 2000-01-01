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    Газизов – об уходе Рассказова и Ломовицкого: «Ребята абсолютные молодцы. Не держатся за зарплату и идут делать свою работу»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход в аренду Николая Рассказова и Александра Ломовицкого. Они сейчас в «Арсенале».

    «Тенденция к тому, чтобы Рассказов и Ломовицкий играли. Им надо играть, они молодые. Если у них нет объема времени в «Спартаке», надо уходить в аренду, доказывать состоятельность.

    Ребята абсолютные молодцы. Они не держатся за зарплату, они идут и делают свою работу», – сказал Газизов.

    • Оба футболиста – воспитанники «Спартака».
    • Москвичи делят лидерство РПЛ.
    • Газизов работает в «Спартаке» с июля.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1213

      Play 2 часа назад

      А играть кем? Вчера на скамейку запасных без слёз взглянуть нельзя было. Пусть бы лучше Рассказов играл справа, а Зобнин на своей позиции в центре вместо Урунова. Уже месяц говорят о приобретении правого защитника, чемпионат идёт, а воз и ныне там. Прежде чем распускать игроков по арендам, нужно иметь им более классную замену. А то опять та же песня, что и в прошлом году, когда распродали всех нападающих, Фернандо к началу чемпионата, а потом уже, когда чемпионат в разгаре, начали покупать замены.

      4
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 > Play 1 час назад

      "Прежде чем распускать игроков по арендам, нужно иметь им более классную замену."

      С финансовым фаер плей, как ты помнишь, сейчас не всё в порядке в Спартаке: кого-то покупать - нужно, чтобы соотношение "цена-качество" были в более менее порядке.

      2
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      Рейтинг: +1213

      Play > derrik2000 1 час назад

      Ну через год-два, Газизов обещал продать Урунова в Манчестер Сити за 40 миллионов, вот тогда поправим фэйр плей. Ну или можно будет его на Кайла Уокера обменять.

      1
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 > Play 1 час назад

      А будет ли САМ Газизов через год-два в Спартаке - вопрос.
      Да и уже в следующем сезоне ставят цель попасть в еврокубки, а, может даже - в ЛЧ.
      А как туда выходить-то с таким дисбалансом финансовым???
      Никто и не даст играть. ((
      Посмотрим на успех его нынешних "телодвижений" после 17 октября - день закрытия в России трансферного окна.

      "Плюс" - за шутку об обмене на Кайла Уокера. ))

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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 3 часа назад

      Как это "не держатся за зарплату"???
      А ХТО им возмещает разницу в зарплате клуба- арендатора и той, что прописана в контракте со Спартаком?
      Разве не сам Спартак???

      4
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      Рейтинг: +2460

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      ну точно готовят место для асов мирового футбола из сборных мали лессото кот девуара!как то так!гы гы

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