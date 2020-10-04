Газизов – об уходе Рассказова и Ломовицкого: «Ребята абсолютные молодцы. Не держатся за зарплату и идут делать свою работу»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход в аренду Николая Рассказова и Александра Ломовицкого. Они сейчас в «Арсенале».

«Тенденция к тому, чтобы Рассказов и Ломовицкий играли. Им надо играть, они молодые. Если у них нет объема времени в «Спартаке», надо уходить в аренду, доказывать состоятельность.

Ребята абсолютные молодцы. Они не держатся за зарплату, они идут и делают свою работу», – сказал Газизов.