«Спартак» заинтересован в защитнике «Витории Гимараеш» Сако

Правый защитник португальской «Витории Гимараеш» Фалайе Сако может перейти в «Спартак». Игрок сборной Мали стоит на рынке 3,5 миллиона евро.

25-летний уроженец Бамако за карьеру не взял ни одного трофея. Его контракт действует до 2024 года.