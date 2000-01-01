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    «Спартак» заинтересован в защитнике «Витории Гимараеш» Сако

    Правый защитник португальской «Витории Гимараеш» Фалайе Сако может перейти в «Спартак». Игрок сборной Мали стоит на рынке 3,5 миллиона евро.

    25-летний уроженец Бамако за карьеру не взял ни одного трофея. Его контракт действует до 2024 года.

    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • Сейчас в составе москвичей два номинальных правых защитника: Павел Маслов и Андрей Ещенко.
    • Сако находится в системе «Витории» с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7350

      JTherry 1 час назад

      теперь все, кто не нашел команду, "могут перейти в Спартак"?)) могли бы и фотку для инфы разместить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 > JTherry 1 час назад

      Да чё на него смотреть-то?
      Губастенький такой...
      А! Да!
      На голове осветлённый "ирокезик", если, конечно, сейчас не привёл причёску в соответствии с уставом. ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24825

      VVM1964 1 час назад

      Информация для хохмы ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8722

      alarm 2 часа назад

      ахаха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      ySS 3 часа назад

      Ишо одного журналюги присватали)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1223

      DMитрий 3 часа назад

      И его брате, левом защитнике Срако. Который тоже ничего в своей жизни не выиграл.

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      Рейтинг: +24825

      VVM1964 > DMитрий 33 минуты назад

      Для созвучности ему больше подойдет Ванцетти , впрочем ты всё равно не знаешь кто это , у вас ведь одни сраки на уме (((((((

      1
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      Рейтинг: +6442

      Сильвербой 3 часа назад

      Те самые сильные футболисты о которых говорил Федун!!!

      1
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 3 часа назад

      Еле-еле нашёл видео с ним.
      Понял одно: самое привлекательное в нём для Спартака - ЦЕНА. )

      4
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      Рейтинг: +2981

      Кинстифа 4 часа назад

      вот тебе и топ из Мали((((

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