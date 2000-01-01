«Спартак» заинтересован в защитнике «Витории Гимараеш» Сако

теперь все, кто не нашел команду, "могут перейти в Спартак"?)) могли бы и фотку для инфы разместить...
Правый защитник португальской «Витории Гимараеш» Фалайе Сако может перейти в «Спартак». Игрок сборной Мали стоит на рынке 3,5 миллиона евро.
25-летний уроженец Бамако за карьеру не взял ни одного трофея. Его контракт действует до 2024 года.
- «Спартак» делит лидерство РПЛ.
- Сейчас в составе москвичей два номинальных правых защитника: Павел Маслов и Андрей Ещенко.
- Сако находится в системе «Витории» с 2016 года.