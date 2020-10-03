«Вулверхэмптон» продлил контракт с Хименесом. Им интересовались «Реал», «Барселона» и еще три клуба

«Вулверхэмптон» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Раулем Хименесом.

Стороны продлили контракт, который действовал до лета 2023 года, еще на один сезон.

Мексиканец выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года.

В активе форварда 103 матча, 46 голов и 18 ассистов.

Ранее сообщалось об интересе к Хименесу со стороны «Реала», «Барселоны», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».