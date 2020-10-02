«Динамо» опубликовало видеоролик в знак благодарности Новикову

Интересно , когда Дзюба будет уходить из Зенита какой видео ролик нам покажут ??? Гыгыгы .
Пресс-служба «Динамо» поблагодарила бывшего главного тренера Кирилла Новикова. Его уволили на этой неделе.
Динамовцы опубликовали в социальной сети ролик с моментами работы Новикова в клубе. Он доступен ниже.
- Новиков тренировал «Динамо» с прошлого года.
- Сейчас обязанности главного тренера москвичей исполняет Александр Кульчий.
- «Динамо» идет в таблице РПЛ девятым.
Спасибо, Кирилл Александрович! pic.twitter.com/9Zsn1OU5aU— ФК «Динамо» Москва (@dynamofc) October 2, 2020