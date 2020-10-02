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    «Динамо» опубликовало видеоролик в знак благодарности Новикову

    Пресс-служба «Динамо» поблагодарила бывшего главного тренера Кирилла Новикова. Его уволили на этой неделе.

    Динамовцы опубликовали в социальной сети ролик с моментами работы Новикова в клубе. Он доступен ниже.

    • Новиков тренировал «Динамо» с прошлого года.
    • Сейчас обязанности главного тренера москвичей исполняет Александр Кульчий.
    • «Динамо» идет в таблице РПЛ девятым.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    02.10.2020 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1166

      Бoрат 2 часа назад

      Интересно , когда Дзюба будет уходить из Зенита какой видео ролик нам покажут ??? Гыгыгы .

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