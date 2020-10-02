«Манчестер Юнайтед» может купить Окампоса за 40 миллионов

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна.

Приоритет для клуба – вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, однако его переезд на «Олд Траффорд» в ближайшие дни маловероятен.

Альтернативный вариант для «МЮ» – нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, но его манкунианцы хотят арендовать, что не устраивает испанскую сторону.

В связи с этим «Юнайтед» всерьез рассматривает возможность приобретения Лукаса Окампоса из «Севильи». Его покупка обойдется англичанам в 40 миллионов евро.