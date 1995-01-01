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    «Манчестер Юнайтед» может купить Окампоса за 40 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить правый фланг атаки до закрытия трансферного окна.

    Приоритет для клуба – вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, однако его переезд на «Олд Траффорд» в ближайшие дни маловероятен.

    Альтернативный вариант для «МЮ» – нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, но его манкунианцы хотят арендовать, что не устраивает испанскую сторону.

    В связи с этим «Юнайтед» всерьез рассматривает возможность приобретения Лукаса Окампоса из «Севильи». Его покупка обойдется англичанам в 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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