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    Геркус: «При мне братьев Миранчуков хотел купить топ-клуб АПЛ. Они сказали, что им Англия неинтересна»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как бывшего игрока клуба Алексея Миранчука и его брата Антона хотел приобрести топ-клуб АПЛ.

    – При вас к Миранчуку был интерес из Европы?

    — Да, причем от многих клубов. В основном из Англии. Там был один топ-клуб, который интересовался двумя братьями. Но мы спросили сторону игроков, они ответили: «Англия не интересна». А так была бы хорошая сделка за хорошие деньги.

    — Хорошие деньги — это сколько?

    — Смотрите, как это обычно делается. Сначала мы спрашиваем игрока, интересно ли ему предложение. Дальше я поднимаю вопрос на совете директоров. Глядя на клуб, мы понимаем, какая сумма может быть. Конкретных цифр никогда нет.

    — Глядя на тот клуб, какая была бы цена?

    — За двоих, думаю, около 30 миллионов евро. Это вопрос переговоров и огромного количества обстоятельств. Вы можете пять миллионов в одну сторону качнуть, пять в другую. Но ниже 25 миллионов цифра бы точно не упала. Потому что смысла нет.

    — На совете директоров вы этот вопрос поднимали?

    — Да. Можете погуглить интервью, где председатель совета директоров высказал позицию СД. Интервью начинается со слов: «Миранчуки не продаются». Параллельно мы получили ответ со стороны игроков: «Нам Англия как явление природы не очень интересна». Это обоснованное мнение. Там тяжело. В Италии хотя бы зимой есть перерыв. В Англии это каторга. Мало кто к этому готов даже психологически.

    — То есть эта та ситуация, когда даже имя топ-клуба не работает? Даже если это условный «Тоттенхэм»?

    — Там даже интереснее клуб был. Это был бы трансфер-трансфер. Прям красота. Это крутая возможность для игрока, но и вызов очень страшный. Игрок, может, думает: «Я могу стать разочарованием для себя, для общественности». Это тяжело.

    Это было два года назад. Сейчас они заматерели, позабивали «Ювентусу». А тогда это был риск. И, конечно, в 23 года многие думают: на фиг вообще, а если не получится? Это такая штука. Нельзя рассуждать за них. Мы не были на их месте и никогда не будем. Черт знает, как в этом возрасте рассуждаешь?

    — Помимо Миранчуков, кем из «Локомотива» еще интересовались в Европе?

    — Рассматривали многих. В 2018-м мы стали чемпионами и вышли в Лигу чемпионов, в России прошел чемпионат мира. Многие нас смотрели – мы были в фокусе внимания. Нас спрашивали: «А как вы выиграли, если фаворит «Зенит»? Что у вас с составом?». Мы в ответ перечисляли набор фамилий. Конечно, там знали Фарфана, Денисова. Из перспективных под первым номером шли все же братья. При всей моей любви к Диме Баринову, он тогда котировался чуть ниже. Фигурировали Кверквелия, Рыбус.

    • Геркус был гендиректором «Локомотива» в 2016-18 годах. При нем клуб стал чемпионом России.
    • Миранчук был куплен «Аталантой» за 14,5 миллиона евро. Игрок подписал контракт по схеме «4+1».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2955

      АртурZaСМ 2 часа назад

      МиранУчки...

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      Рейтинг: +13185

      vladimir-7 > АртурZaСМ 2 часа назад

      МиранЧукчи.

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      Рейтинг: +591

      АКМ-74У 2 часа назад

      Вот из-за того, что наши футболеры пахать не желают, наши клубы и сборные редко добиваются успеха на международном уровне.

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