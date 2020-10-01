Полярус подтвердил уход из «Химок» и попрощался с командой

Полузащитник «Химок» Артем Полярус заявил, что покидает подмосковный клуб.

«Хочу выразить благодарность ФК «Химки» за проведeнное вместе время! Тренерскому штабу, персоналу, футболистам, каждому сотруднику, кто трудился на благо команды! Вы для меня многое делали, а я со своей стороны отдавался на все 200% в каждом матче!

За этот период, который я был в команде, мы достигли очень многого, буду с теплотой вспоминать это время! Особую благодарность хочу выразить болельщикам «Химок», ваша поддержка для меня была очень важна и дорога! Желаю всем удачи, а я двигаюсь дальше», – написал украинец в инстаграме.