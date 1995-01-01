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    Полярус подтвердил уход из «Химок» и попрощался с командой

    Полузащитник «Химок» Артем Полярус заявил, что покидает подмосковный клуб.

    «Хочу выразить благодарность ФК «Химки» за проведeнное вместе время! Тренерскому штабу, персоналу, футболистам, каждому сотруднику, кто трудился на благо команды! Вы для меня многое делали, а я со своей стороны отдавался на все 200% в каждом матче!

    За этот период, который я был в команде, мы достигли очень многого, буду с теплотой вспоминать это время! Особую благодарность хочу выразить болельщикам «Химок», ваша поддержка для меня была очень важна и дорога! Желаю всем удачи, а я двигаюсь дальше», – написал украинец в инстаграме.

    • Полярус выступал за «Химки» с лета 2019 года.
    • На его счету 39 матчей, девять голов и 11 ассистов.
    • Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в «Ахмате».

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    Источник: Инстаграм Артема Поляруса

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +246

      99-й 2 часа назад

      А куда он?

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