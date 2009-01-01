«СЭ»: Шомуродов завтра пройдет медосмотр в «Дженоа». Он подпишет контракт на четыре года

Удачи парню! Но Ростов однозначно в плюсе. Браво менеджменту.
«Ростов» и «Дженоа» согласовали трансфер нападающего Эльдора Шомуродова.
Как пишет «Спорт-Экспресс», форвард перейдет в клуб из Италии за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
Завтра Шомуродов пройдет медицинское обследование в Италии, после чего подпишет с «Дженоа» контракт на четыре года.
- Шомуродов перешел в «Ростов» в 2017 году.
- На его счету 91 матч, 18 голов и 12 ассистов.