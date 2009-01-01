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    «СЭ»: Шомуродов завтра пройдет медосмотр в «Дженоа». Он подпишет контракт на четыре года

    «Ростов» и «Дженоа» согласовали трансфер нападающего Эльдора Шомуродова.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», форвард перейдет в клуб из Италии за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

    Завтра Шомуродов пройдет медицинское обследование в Италии, после чего подпишет с «Дженоа» контракт на четыре года.

    • Шомуродов перешел в «Ростов» в 2017 году.
    • На его счету 91 матч, 18 голов и 12 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1872

      Boeung777 2 минуты назад

      Удачи парню! Но Ростов однозначно в плюсе. Браво менеджменту.

      0
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      Рейтинг: +1445

      Decorhome 39 минут назад

      Удачи

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