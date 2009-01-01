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    Гендиректор «Зенита» – об игроках клуба в списке лучших футболистов сезона: «Про каждого из них можно писать поэмы»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на включении десяти игроков петербуржского клуба в список лучших футболистом прошлого сезона.

    «33 лучших игрока нашего чемпионата имеют под собой долгую историю. Я даже сбиваюсь со счета, сколько игроков у нас на первых позициях, сколько всего в списке. В общей сложности десять плюс главный тренер. Это отражает то, как сыграл «Зенит» в прошлом сезоне, выиграв три титула – чемпионат, кубок и суперкубок.

    Каждый, кто выходил на поле в основе или выходил на замену, внес вклад. Их заслуги оценены. Кто бы ни был – защитник, полузащитник или нападающий, – они сделали все возможное, чтобы команда стала той, какая она есть сейчас и, надеюсь, продолжит оставаться такой. Про каждого футболиста, который вошел в этот список, можно долго рассказывать, делать обзоры, писать поэмы», – прокомментировал Медведев.

    • Сегодня РФС назвал 33 лучших игрока сезона-2019/20.
    • Лучшим футболистом прошлого сезона признали Артема Дзюбу, лучшим тренером – Сергея Семака, лучшей командой – «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: -217

      Спартач80 45 минут назад

      Плять...Полиция,да уже проведите у него обыск и отберите наркоту,на которой оно всё это глаголит...

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