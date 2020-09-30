Гендиректор «Зенита» – об игроках клуба в списке лучших футболистов сезона: «Про каждого из них можно писать поэмы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на включении десяти игроков петербуржского клуба в список лучших футболистом прошлого сезона.

«33 лучших игрока нашего чемпионата имеют под собой долгую историю. Я даже сбиваюсь со счета, сколько игроков у нас на первых позициях, сколько всего в списке. В общей сложности десять плюс главный тренер. Это отражает то, как сыграл «Зенит» в прошлом сезоне, выиграв три титула – чемпионат, кубок и суперкубок.

Каждый, кто выходил на поле в основе или выходил на замену, внес вклад. Их заслуги оценены. Кто бы ни был – защитник, полузащитник или нападающий, – они сделали все возможное, чтобы команда стала той, какая она есть сейчас и, надеюсь, продолжит оставаться такой. Про каждого футболиста, который вошел в этот список, можно долго рассказывать, делать обзоры, писать поэмы», – прокомментировал Медведев.