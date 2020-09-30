Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Зенита» – об игроках клуба в списке лучших футболистов сезона: «Про каждого из них можно писать поэмы»

Гендиректор «Зенита» – об игроках клуба в списке лучших футболистов сезона: «Про каждого из них можно писать поэмы»

30 сентября 2020, 20:31
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на включении десяти игроков петербуржского клуба в список лучших футболистом прошлого сезона.

«33 лучших игрока нашего чемпионата имеют под собой долгую историю. Я даже сбиваюсь со счета, сколько игроков у нас на первых позициях, сколько всего в списке. В общей сложности десять плюс главный тренер. Это отражает то, как сыграл «Зенит» в прошлом сезоне, выиграв три титула – чемпионат, кубок и суперкубок.

Каждый, кто выходил на поле в основе или выходил на замену, внес вклад. Их заслуги оценены. Кто бы ни был – защитник, полузащитник или нападающий, – они сделали все возможное, чтобы команда стала той, какая она есть сейчас и, надеюсь, продолжит оставаться такой. Про каждого футболиста, который вошел в этот список, можно долго рассказывать, делать обзоры, писать поэмы», – прокомментировал Медведев.

  • Сегодня РФС назвал 33 лучших игрока сезона-2019/20.
  • Лучшим футболистом прошлого сезона признали Артема Дзюбу, лучшим тренером – Сергея Семака, лучшей командой – «Зенит».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1601500184
Ой б** в лч такие поэмы вам напишут ПОЗОРИЩЕ
Ответить
paracetamol
1601500719
Лучшим футболистом прошлого сезона признали Артема Дзюбу, лучшим тренером – Сергея Семака, лучшей командой – «Зенит». - Вот это справедливое решение!
Ответить
Hektor 84
1601508025
Или нюхает или ширяется
Ответить
Боцман59rus
1601542285
Нужеен хороший врач, чтобы в амбулаторную карту тебе поэмы в виде диагноза записывал, чудо упоротое///.
Ответить
derrik2000
1601542376
Судя по его уже долгое время высказыванием, у этого МедведЁва что-то с психикой. "в 1989—1991 годах был директором совзагранбанка «Донау-Банк АГ» (Вена, Австрия), управляющим директором дочерней фирмы банка «Интер Трейд Консалт ГмбХ», в 1998—2002 годах — директором компании «ИМАГ Инвестмент Менеджмент энд Эдвайзори Груп ГмбХ» (Вена, Австрия)." Вот где ему головушку-то набекрень сделали! ))
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+